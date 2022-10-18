https://sputnikarabic.ae/20221018/أجندة-بايدن-أفسدت-العلاقات-مع-العرب-هل-فقدت-دول-الخليج-الثقة-في-واشنطن-1069203935.html

"أجندة بايدن" أفسدت العلاقات مع العرب... هل فقدت دول الخليج الثقة في واشنطن؟

"أجندة بايدن" أفسدت العلاقات مع العرب... هل فقدت دول الخليج الثقة في واشنطن؟

تسود التوترات مناخ العلاقات بين واشنطن ودول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج في الوقت الراهن، إذ تعد الأزمة الراهنة غير مسبوقة في العقود الأخيرة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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تفاقم الأزمة بين واشنطن ودول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، تسببت فيه الإدارة الأمريكية الحالية، "حسب الخبراء"، والتي قادها بايدن إلى مرحلة خلاف قوية بعد تراكمات عدة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتصريحات بايدن الهجومية تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.واعتبر خبراء عدم دعوة مسؤولين حكوميين إلى منتدى "دافوس الصحراء" يؤكد رغبة المملكة في عدم تسييس المنتدى الاقتصادي وعدم خروجه عن إطاره المحدد.مؤشرات فقدان الثقةفقدان الثقة في الإدارة الأمريكية الحالية تجلى في ما تضمنه البيان السعودي للرد على الهجوم الأمريكي بشأن قرار "أوبك+"، حيث أشار البيان علانية إلى مطالب الجانب الأمريكي بتأجيل تقليص الإنتاج لشهر كامل وهو ما يتزامن مع الانتخابات النصفية، الأمر الذي فسره الخبراء بأنه تطور لافت وغير معتاد في العلاقة بين البلدين.مؤخرا انزعجت الإدارة الأمريكية من قرار "أوبك+" الذي اتخذ بموافقة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 23 دولة، فيما حاولت الإدارة الأمريكية تسييس القرار وترجمته على أنه انحياز من السعودية لصالح روسيا، الأمر فندته المملكة لاحقا بأنه اتخذ بناء على دراسات فنية.العديد من الدول العربية أعربت عن تأييدها لقرار المملكة والآليات التي اتخذه على أساسها، فيما خرجت تصريحات من جهات عدة من الجانب الأمريكي طالبت بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية.فيما اعتبر الخبراء أن الآلية التي يتعامل بها الخليج مع الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن ترسخ لضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف وليس لطرف دون الجميع، وهو ما كانت تنتهجه واشنطن في السابق.في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على تهديدات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بتجميد مبيعات الأسلحة لبلاده.جاءت تصريحات وزير الدولة السعودي خلال مقابلة، عبر قناة "سي إن إن" الأمريكية.وقال الجبير إن "بيع الأسلحة الدفاعية إلى السعودية يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح السعودية ومصالح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".وأكد الجبير أن الرياض وواشنطن تتمتعان بعلاقة قوية للغاية منذ 80 عاما.وأشار إلى أن البلدين تربطهما شراكة وثيقة للغاية في مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والأمن وفي الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط.وأضاف الوزير السعودي: "كنا حليفين وثيقين للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".وعبر الجبير عن تطلع المملكة العربية السعودية لاستمرار هذه العلاقة على مدى الثمانين عاما القادمة.وفي وقت سابق، أعلن بايدن أن إدارته ستجري مراجعة لعلاقتها مع المملكة، وقال إنها ستعاني من "عواقب" غير محددة. ومع ذلك، لم يقل ما إذا كان يمكن وقف مبيعات الأسلحة ولم يعلن عن إطار زمني لاستكمال المراجعة.أسباب جوهريةمن ناحيته، قال الدكتور هشام الغنام الباحث في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، إن الأسباب الاستراتيجية هي الأهم وليس فقط بعض الخلافات الفنية، أو الآنية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الضغط الأمريكي هو رغبة إعادة اعتبار وتموضع للقوة الأمريكية في المنطقة من خلال الضغط على حلفاء أمريكا التاريخيين في الشرق الأوسط وعلى رأسهم السعودية، ومحاولة استمالتهم في التقرب من الولايات المتحدة وابتعادهم عن قوى عالمية أخرى كالصين وروسيا.وأوضح أنه بالنسبة للرياض فإنها ترفض هذه الضغوط جملة وتفصيلا، ولن تسمح أو تقبل أن يتم تسيس القضايا الاقتصادية والفنية والمجمع عليها من دول "أوبك +" لموقف الولايات المتحدة من روسيا و"الأزمة في أوكرانيا".ولفت إلى أن التسريبات في البداية كانت تشير إلى أن إدارة بايدن كانت تطالب الرياض بتأجيل قرار التقليص من إنتاج النفط لشهر كامل بغرض توفير ظروف أفضل، مما يشير إلى تساؤل حول علاقة هذا المطلب بالانتخابات النصفية الامريكية المقررة الشهر المقبل، وأن الإشارة إليه في البيان السعودي أمر لافت وجريء، وغير معتاد أبدا في العلاقات بين البلدين، ويبين انعدام الثقة في هذه الإدارة الأمريكية.أجندة خفيةفيما قال العميد عبدالله العسيري الخبير الاستراتيجي السعودي، إن التوترات في العلاقات الخليجية- الأمريكية هي حصاد الفترة التي قضاها بايدن حتى الآن في الحكم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تخدم المصالح المشتركة مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وأن "أجندته خفية" للحزب الديمقراطي الذي يتبنى سياسة مناهضة للمملكة لأسباب غير معروفة وغير صحيحة.ولفت إلى أن ثقة الخليج في الإدارة الأمريكية لا ترتبط برئيس بل بالمصالح الكبيرة بين الدول، وأن موقف بايدن لا يزعزع هذه العلاقة.ويرى أن زعزعة العلاقات بين الجانبين يمكن أن ينشر الاضطرابات في المنطقة، وأن المملكة ركيزة أساسية في أمن الطاقة واستقرار المنطقة.ويرى أن مستقبل العلاقات الأمريكية- الخليجية في ضوء المعطيات الحالية لا يخدم مصالح الجانبين، وأنه على بايدن إعادة التفكير في إدارته للعلاقات وتقديمه أجندته على حساب العلاقات مع الخليج.وفيما يتعلق بمنتدى "دافوس الصحراء"، أوضح أن المنتدى هو اقتصادي، وأن دعوة أي مسؤول سياسي يسيس المؤتمر، وأنه لا حرج في دعوة المسؤولين الحكوميين للمؤتمر، حتى لا يخرج المؤتمر عن الغرض الذي أقيم من أجله.وعقب اتخاذ قرار "اوبك +" أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.علاقات استراتيجيةمن ناحيته، قال المحلل السياسي وجدي القليطي محلل في الشأن الدولي والإقليمي، إن العلاقات بين الخليج والجانب الأمريكي استراتيجية وممتدة لنحو 8 عقود، لكن الأزمة الحالية تتمثل في الجانب الأمريكي والتباين بين الديمقراطيين والجمهوريين، والذي أثر على نمط التنافس الحزبي في الداخل الأمريكي، وارتد على السياسات الخارجية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السياسات الحالية هي نفسها التي كانت في عهد أوباما وعادت في فترة بايدن.ويرى القليطي أن مستقبل العلاقات بين الخليج وواشنطن يرتبط بالعلاقات بين المؤسسات التي لم تتغير حسب رأيه.وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يعي أهمية العلاقات مع الجانب السعودي، كما هو مهم بالنسبة للرياض، وأن العلاقات بين المؤسسات ليست كما يبدو عبر المنابر الإعلامية.أسباب اهتزاز الثقةويرى أن ثقة الجانب الخليج اهتزت في الإدارة الأمريكية الحالية، وأن جميع الحلفاء في الشرق الأوسط وأوروبا لديها مشكلة ما معها، خاصة بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان.فيما يتعلق بعدم دعوة مسؤولين حكوميين أمريكيين لمؤتمر "دافوس الصحراء"، لفت إلى أن الأمر لم يؤكد من المؤسسات الرسمية حتى الآن، وأن المتداول عبر الإعلام متباين حتى الآن.ويرجح المحلل السعودي أن تصحيح المسار يتوقف على نتائج الانتخابات النصفية المرتقبة في واشنطن.تسييس قرارت "أوبك+"فيما قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد، إن الأزمة القائمة بين واشنطن والرياض نتيجة تسيس الأولى قرار مجموعة "أوبك+"، خفض إنتاجها من الخام بمعدل مليوني برميل بدء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحميل الرياض منفردة مسؤولية ذلك دون سواها.وأضاف في مقال له في "الاتحاد الإمارتية"، أن الإدارة الأمريكية أنكرت أي محاولات تنسيق مسبق مع الرياض ومطالبتها للأخيرة تأجيل القرار لما بعد نوفمبر (أي موعد الانتخابات النصفية).وأوضح أن زعم واشنطن "بانحياز الرياض إلى جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية" قد أفقده بعض المصداقية أمام الناخب الأمريكي، خصوصاً أن القرار صادر عن اجتماع دوري وليس آخر طارئ، وجاء احتكاماً لمبدأ الضرورة (ضمان استقرار الأسعار لمصلحة طرفي المعادلة).تأويلات واشنطنمن ناحيته، قال خلفان الكعبي مختص في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، إن قرار "أوبك +" يرتبط بتوازنات الأسعار، وتخذ بناء على جوانب فنية للحفاظ على الأسعار والحفاظ على المصالح، في حين أن واشنطن ترى أن القرار يصب في صالح روسيا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن وراء التوترات الحالية، وأن تأويلها للقرار الخاص بـ"أوبك+" غير صحيح، وأن دول الخليج من حقها اتخاذ القرارات المناسبة لمصالحها.ويرى أن الكثير من الدول العربية راعت المصالح الأمريكية في السابق، في حين أن الأخيرة أخذت ما تريد وتركت المنطقة بما فيها من تعقيدات وأزمات كما جرى في أفغانستان.وشدد على أن واشنطن تتبع سياسة "من ليس معي فهو ضدي"، وهي سياسة لم تعد مجدية للتعامل مع دول المنطقة في الوقت الراهن، وأن هذا النهج يؤثر على العلاقات التاريخية.فيما يتعلق بأزمة الثقة بين الطرفين، يرى أن واشنطن أدركت في الوقت الراهن أن ما كانت تفعله في السابق عبر إصدار القرارات لم يعد مناسبا، وأن الخليج يؤسس لآلية تعامل جديدة تراعي مصلحة كل الأطراف وليس لمصلحة طرف واحد.وفي 14 أكتوبر الجاري قال السيناتور الأمريكي كريس كونز، الحليف المقرب للرئيس جو بايدن، إنه من المرجح أن يوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.وذكر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أعتقد أنك سترى كلا من الإدارة ومجلس الشيوخ يتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هي وقف أي مبيعات أسلحة في المستقبل".وعكست تصريحات المسؤول الأمريكي الدعوات المتزايدة في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لتقليص المساعدة العسكرية كوسيلة لمعاقبة السعودية على خفض الإنتاج، قبل نحو شهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.فيما قال الكاتب والمحلل العماني خميس القطيطي، إن دول الخليج تبني علاقاتها الدولية وفقا للمعيار الرئيس في أي علاقات دولية وتفرض المصالح الوطنية العليا نفسها في بناء العلاقات الدولية، وذلك في إطار سيادي يرفض التدخل الخارجي أو محاولة التأثير على تلك المصالح.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن موقف دول الخليج وبيان منظومة التعاون دعم موقف السعودية يعبر عن وضع طبيعي، وأن دول الخليج لا يعنيها أي تفسيرات أخرى لمواقفها الوطنية.ولفت إلى "إمكانية استعادة الثقة في العلاقات الدولية بناء على تفهم كل طرف مواقف الطرف الآخر طالما يمارس الطرف الآخر سياساته وفقا للسيادة وبما تمليه مصلحته القومية العليا".

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