https://sputnikarabic.ae/20221018/أرمينيا-تعرب-عن-استعدادها-لتطبيع-العلاقات-مع-تركيا-1069189196.html
أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا
أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا
صرح وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، بأن يريفان أعلنت دائمًا بشكل علني موقفها من الحوار مع أنقرة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:55+0000
2022-10-18T12:55+0000
2022-10-18T12:55+0000
العالم
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وأشار الوزير ميرزويان إلى أنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشرط أن يكون ذلك مثمرًا من حيث تطبيع العلاقات الثنائية.وقال ميرزويان خلال إحاطة مشتركة مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت: "لقد أعلنت أرمينيا دائمًا علنًا وبصراحة موقفها من الحوار مع تركيا ونحن مهتمون بأن يتوج هذا الحوار بالنجاح وأنا لست ضد أي اجتماع يمكن أن يساعد في ذلك"، مشيرا إلى أنه يتعين على الطرفين اتخاذ خطوات جادة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود. واختتم وزير الخارجية الأرميني حديثه بقوله: "أنا مستعد لمثل هذا الاجتماع وآمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا
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صرح وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، بأن يريفان أعلنت دائمًا بشكل علني موقفها من الحوار مع أنقرة.
وأشار الوزير ميرزويان إلى أنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشرط أن يكون ذلك مثمرًا من حيث تطبيع العلاقات الثنائية.
وقال ميرزويان خلال إحاطة مشتركة مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت: "لقد أعلنت أرمينيا دائمًا علنًا وبصراحة موقفها من الحوار مع تركيا ونحن مهتمون بأن يتوج هذا الحوار بالنجاح وأنا لست ضد أي اجتماع يمكن أن يساعد في ذلك"، مشيرا إلى أنه يتعين على الطرفين اتخاذ خطوات جادة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود.
واختتم وزير الخارجية الأرميني حديثه بقوله: "أنا مستعد لمثل هذا الاجتماع وآمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة".