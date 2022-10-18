عربي
https://sputnikarabic.ae/20221018/أرمينيا-تعرب-عن-استعدادها-لتطبيع-العلاقات-مع-تركيا-1069189196.html
أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا
أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا
صرح وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، بأن يريفان أعلنت دائمًا بشكل علني موقفها من الحوار مع أنقرة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:55+0000
2022-10-18T12:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103183/24/1031832487_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_22b7879f59390d9ac42a10b5e026d33f.jpg
وأشار الوزير ميرزويان إلى أنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشرط أن يكون ذلك مثمرًا من حيث تطبيع العلاقات الثنائية.وقال ميرزويان خلال إحاطة مشتركة مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت: "لقد أعلنت أرمينيا دائمًا علنًا وبصراحة موقفها من الحوار مع تركيا ونحن مهتمون بأن يتوج هذا الحوار بالنجاح وأنا لست ضد أي اجتماع يمكن أن يساعد في ذلك"، مشيرا إلى أنه يتعين على الطرفين اتخاذ خطوات جادة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود. واختتم وزير الخارجية الأرميني حديثه بقوله: "أنا مستعد لمثل هذا الاجتماع وآمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103183/24/1031832487_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_420ce69c5deb3a56dbdd29b4fb085f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أرمينيا تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع تركيا

12:55 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون من المعارضة يتظاهرون احتجاجا على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون من المعارضة يتظاهرون احتجاجا على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الثلاثاء، بأن يريفان أعلنت دائمًا بشكل علني موقفها من الحوار مع أنقرة.
وأشار الوزير ميرزويان إلى أنه مستعد للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشرط أن يكون ذلك مثمرًا من حيث تطبيع العلاقات الثنائية.
وقال ميرزويان خلال إحاطة مشتركة مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت: "لقد أعلنت أرمينيا دائمًا علنًا وبصراحة موقفها من الحوار مع تركيا ونحن مهتمون بأن يتوج هذا الحوار بالنجاح وأنا لست ضد أي اجتماع يمكن أن يساعد في ذلك"، مشيرا إلى أنه يتعين على الطرفين اتخاذ خطوات جادة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود.
واختتم وزير الخارجية الأرميني حديثه بقوله: "أنا مستعد لمثل هذا الاجتماع وآمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала