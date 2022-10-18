https://sputnikarabic.ae/20221018/أستراليا-تسحب-اعترافها-بالقدس-الغربية-عاصمة-لإسرائيل-وتؤكد-التزامها-بحل-الدولتين-1069166388.html
أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتعلن بقاء سفارتها في تل أبيب
أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتعلن بقاء سفارتها في تل أبيب
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها طويل الأمد بدعم حل الدولتين بين... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T00:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الحكومة الأسترالية بيانا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق، بأن "القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين."وفي وقت سابق يوم الاثنين، كشفت تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، عن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، حيث حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقع وزارة خارجيتها على الإنترنت تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.ومن بين العبارات التي تم حذفها: "وفقا لسياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2018، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية".كما تم حذف جملة تقول: "أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن رئيس وزراء أستراليا آنذاك سكوت موريسون، أن بلاده تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20211217/أوكرانيا-تعترف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1054256388.html
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أستراليا, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أستراليا, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتعلن بقاء سفارتها في تل أبيب
00:43 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 01:00 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها طويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الحكومة الأسترالية بيانا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق، بأن "القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين."
وأضافت أنها قررت عكس قرار الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون، وألغت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. مضيفة أن "السفارة الأسترالية كانت وستظل دائمًا في تل أبيب".
وفي وقت سابق يوم الاثنين، كشفت تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، عن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، حيث حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقع وزارة خارجيتها على الإنترنت تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.
17 ديسمبر 2021, 07:32 GMT
ومن بين العبارات التي تم حذفها: "وفقا لسياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2018، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية".
كما تم حذف جملة تقول: "أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن رئيس وزراء أستراليا آنذاك سكوت موريسون، أن بلاده تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.