https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تؤكد-أنها-تدعم-المتظاهرين-بقوة-في-إيران-ولا-تهدف-لتغيير-النظام-1069179235.html
أمريكا تؤكد أنها تدعم المتظاهرين بقوة في إيران ولا تهدف لتغيير النظام
أمريكا تؤكد أنها تدعم المتظاهرين بقوة في إيران ولا تهدف لتغيير النظام
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T09:55+0000
2022-10-18T09:55+0000
2022-10-18T09:56+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال مالي، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".وختم روبرت مالي تصريحاته، بالقول إنه "ليس هناك شك بأن الجانب الذي تدعمه الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الواسعة هو المحتجون".يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على إيران "التوقف عن استخدام العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".من جانبه، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الأمريكي جو بادين، مساء الأحد الماضي، بالتحريض على الإرهاب والدمار في بلاده.وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221017/رئيسي-يؤكد-لسلطان-عمان-أن-حسابات-أمريكا-في-دعم-وتصعيد-أعمال-الشغب-داخل-إيران-خاطئة-1069145696.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
أمريكا تؤكد أنها تدعم المتظاهرين بقوة في إيران ولا تهدف لتغيير النظام
09:55 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم".
وقال مالي، في مقابلة مع شبكة
CNN الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".
وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".
وختم روبرت مالي تصريحاته، بالقول إنه "ليس هناك شك بأن الجانب الذي تدعمه الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الواسعة هو المحتجون".
يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على إيران "التوقف عن استخدام العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".
من جانبه، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الأمريكي جو بادين، مساء الأحد الماضي، بالتحريض على الإرهاب والدمار في بلاده
.
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.