https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تؤكد-أنها-تدعم-المتظاهرين-بقوة-في-إيران-ولا-تهدف-لتغيير-النظام-1069179235.html

أمريكا تؤكد أنها تدعم المتظاهرين بقوة في إيران ولا تهدف لتغيير النظام

أمريكا تؤكد أنها تدعم المتظاهرين بقوة في إيران ولا تهدف لتغيير النظام

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن هناك "دعما أمريكيا قويا للمتظاهرين الإيرانيين حتى مع مطالبة العديد منهم بتغيير النظام في بلادهم". 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T09:55+0000

2022-10-18T09:55+0000

2022-10-18T09:56+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064329024_0:76:3073:1804_1920x0_80_0_0_72980da12f93d6afec025edbde03600a.jpg

وقال مالي، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إن "تشكيل الحكومة في إيران متروك للإيرانيين"، مؤكدا أن "السياسة الأمريكية تجاه إيران ليست سياسة تغيير النظام بتحريض من واشنطن".وأضاف: "موقفنا واضح للغاية، وهو أننا ندعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين العاديين وهذه هي سياستنا"، متابعا: "نحن إلى جانب تلك الحقوق الأساسية واحترامها".وختم روبرت مالي تصريحاته، بالقول إنه "ليس هناك شك بأن الجانب الذي تدعمه الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الواسعة هو المحتجون".يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على إيران "التوقف عن استخدام العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أنه "فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك".من جانبه، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الأمريكي جو بادين، مساء الأحد الماضي، بالتحريض على الإرهاب والدمار في بلاده.وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

https://sputnikarabic.ae/20221017/رئيسي-يؤكد-لسلطان-عمان-أن-حسابات-أمريكا-في-دعم-وتصعيد-أعمال-الشغب-داخل-إيران-خاطئة-1069145696.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن