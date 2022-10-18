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https://sputnikarabic.ae/20221018/أمريكا-تتوعد-بفرض-عقوبات-على-أي-شخص-يساعد-إيران-في-تزويد-روسيا-بالأسلحة-1069202199.html
أمريكا تتوعد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في "تزويد روسيا بالأسلحة"
أمريكا تتوعد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في "تزويد روسيا بالأسلحة"
قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T16:58+0000
2022-10-18T16:58+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت دونفريد خلال إفادة صحفية: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في تقديم هذا النوع من الدعم العسكري لروسيا ضد أوكرانيا".وتابعت: "سنواصل بقوة فرض العقوبات الأمريكية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية، وسنجعل من الصعب على إيران بيع هذه الأسلحة لروسيا وسنقف مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة ضد هذا التهديد الإيراني".أعلن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنين، عن خطط الاتحاد الأوروبي للتحقيق في احتمال استخدام روسيا لطائرات دون طيار مقاتلة إيرانية الصنع في أوكرانيا. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقارير حول تسليم أسلحة إيرانية لروسيا بزعم استخدامها في أوكرانيا.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الولايات-المتحدة-تقول-إنها-تبذل-قصارى-جهدها-لتمديد-اتفاق-الحبوب-1069198506.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

أمريكا تتوعد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في "تزويد روسيا بالأسلحة"

16:58 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Iranian Armyتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Iranian Army
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قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم مساعدة لإيران في نقل الأسلحة إلى روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت دونفريد خلال إفادة صحفية: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في تقديم هذا النوع من الدعم العسكري لروسيا ضد أوكرانيا".
وتابعت: "سنواصل بقوة فرض العقوبات الأمريكية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية، وسنجعل من الصعب على إيران بيع هذه الأسلحة لروسيا وسنقف مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة ضد هذا التهديد الإيراني".
مفاوضات بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية قضية الحبوب في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
الولايات المتحدة تقول إنها تبذل "قصارى جهدها" لتمديد اتفاق الحبوب
15:46 GMT
أعلن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم الاثنين، عن خطط الاتحاد الأوروبي للتحقيق في احتمال استخدام روسيا لطائرات دون طيار مقاتلة إيرانية الصنع في أوكرانيا. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقارير حول تسليم أسلحة إيرانية لروسيا بزعم استخدامها في أوكرانيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.
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