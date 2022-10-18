https://sputnikarabic.ae/20221018/أمير-قطر-يفتتح-محطة-للطاقة-الشمسية-توفر-ما-يعادل-10-من-الكهرباء-وقت-الذروة-1069180071.html
أمير قطر يفتتح محطة للطاقة الشمسية... توفر ما يعادل 10% من الكهرباء وقت الذروة
أمير قطر يفتتح محطة للطاقة الشمسية... توفر ما يعادل 10% من الكهرباء وقت الذروة
شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، افتتاح محطة للطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T10:19+0000
2022-10-18T10:19+0000
2022-10-18T10:19+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وتمتد مساحة المحطة الجديدة لأكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، وستوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وعمليات التشغيل وتوظيف آلات الروبوت لتعزيز كفاءة المحطة، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.وتبلغ تكلفة محطة الخرسعة نحو 1.7 مليار ريال قطري (467 مليون دولار أمريكي)، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).في سياق متصل، أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بمضاعفة قيمة إجمالي مشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 4 مليارات ريال قطري.وقال المتخصص في مجال البيئة، الدكتور سيف علي الحجري، في تصريحات لـ(قنا) إن "قرار قطر التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أتى في الوقت المناسب بالتوازي مع ذروة تزايد الطلب على الطاقة من مختلف المصادر".وأشار إلى أن "الحاجة الماسة للطاقة جعلت قطر تلعب أدوارا إقليمية ودولية لحل مسألة الطلب العالمي، وهو ما جعلها تتوجه إلى تنويع مصادرها ورفع قدراتها الإنتاجية من الطاقة البديلة، من خلال الإعلان عن إنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في "الخرسعة" بقدرة 800 ميغاوات سنويا، والتي ستثمل نحو 10% من القدرات الإنتاجية للدولة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يفتتح محطة للطاقة الشمسية... توفر ما يعادل 10% من الكهرباء وقت الذروة
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شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، افتتاح محطة للطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة.
وتمتد مساحة المحطة الجديدة لأكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، وستوفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وعمليات التشغيل وتوظيف آلات الروبوت لتعزيز كفاءة المحطة، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.
وتبلغ تكلفة محطة الخرسعة نحو 1.7 مليار ريال قطري (467 مليون دولار أمريكي)، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
في سياق متصل، أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بمضاعفة قيمة إجمالي مشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 4 مليارات ريال قطري.
وقال المتخصص في مجال البيئة، الدكتور سيف علي الحجري، في تصريحات لـ(قنا) إن "قرار قطر التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أتى في الوقت المناسب بالتوازي مع ذروة تزايد الطلب على الطاقة من مختلف المصادر".
وأشار إلى أن "الحاجة الماسة للطاقة جعلت قطر تلعب أدوارا إقليمية ودولية لحل مسألة الطلب العالمي، وهو ما جعلها تتوجه إلى تنويع مصادرها ورفع قدراتها الإنتاجية من الطاقة البديلة، من خلال الإعلان عن إنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في "الخرسعة" بقدرة 800 ميغاوات سنويا، والتي ستثمل نحو 10% من القدرات الإنتاجية للدولة".