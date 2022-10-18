https://sputnikarabic.ae/20221018/أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-يبحث-مع-نائب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الإرهاب-في-أفغانستان-1069194933.html
أمين عام معاهدة الأمن الجماعي يبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب في أفغانستان
أمين عام معاهدة الأمن الجماعي يبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب في أفغانستان
بحث الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، الوضع في منطقة مسؤولية... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:51+0000
2022-10-18T14:51+0000
2022-10-18T14:51+0000
الأمن الجماعي
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "زاس وفورونكوف بحثا الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والوضع في أفغانستان، والتعاون في مكافحة الإرهاب بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وعقد الاجتماع على هامش المؤتمر رفيع المستوى "التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين" الذي يعقد في دوشنبيه.
https://sputnikarabic.ae/20221017/بدء-المرحلة-النشطة-من-مناورات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-طاجيكستان-1069122429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأمن الجماعي, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمن الجماعي, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أمين عام معاهدة الأمن الجماعي يبحث مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة الإرهاب في أفغانستان
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بحث الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي والوضع في أفغانستان.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "زاس وفورونكوف بحثا الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والوضع في أفغانستان، والتعاون في مكافحة الإرهاب بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
".
وعقد الاجتماع على هامش المؤتمر رفيع المستوى "التعاون الدولي
والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين" الذي يعقد في دوشنبيه.