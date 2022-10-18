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https://sputnikarabic.ae/20221018/أنقرة-تعلن-شحن-78-ملايين-طن-حبوب-وسلع-من-أوكرانيا-منذ-مطلع-أغسطس-1069192812.html
أنقرة تعلن شحن 7.8 ملايين طن حبوب وسلع من أوكرانيا منذ مطلع أغسطس
أنقرة تعلن شحن 7.8 ملايين طن حبوب وسلع من أوكرانيا منذ مطلع أغسطس
كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الحبوب والسلع التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية منذ مطلع أغسطس/ آب... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:33+0000
2022-10-18T14:33+0000
أخبار أوكرانيا
حبوب
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير أنه تم شحن 7 ملايين و860 ألف طن من الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول.وأوضح وزير النقل أن 354 سفينة غادرت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوزني الأوكرانية خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعا من الحبوب والسلع خلال هذه الفترة.وبين أن هذه السلع هي القمح، والشعير، والبازلاء، وفول الصويا، والشمندر السكري، والأغذية المختلطة المصنعة، وبذور دوار الشمس والكانولا، وزيت دوار الشمس والذرة وفول الصويا، وكسب دوار الشمس، ونخالة القمح.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221012/سفن-الحبوب-الأوكرانية-تعلق-في-الزحام-المروري-بإسطنبول-1068952548.html
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أخبار أوكرانيا, حبوب
أخبار أوكرانيا, حبوب

أنقرة تعلن شحن 7.8 ملايين طن حبوب وسلع من أوكرانيا منذ مطلع أغسطس

14:33 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الحبوب والسلع التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير أنه تم شحن 7 ملايين و860 ألف طن من الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول.
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
سفن الحبوب الأوكرانية تعلق في الزحام المروري بإسطنبول
12 أكتوبر, 16:23 GMT
وأوضح وزير النقل أن 354 سفينة غادرت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوزني الأوكرانية خلال الفترة من 1 أغسطس الماضي وحتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعا من الحبوب والسلع خلال هذه الفترة.
وبين أن هذه السلع هي القمح، والشعير، والبازلاء، وفول الصويا، والشمندر السكري، والأغذية المختلطة المصنعة، وبذور دوار الشمس والكانولا، وزيت دوار الشمس والذرة وفول الصويا، وكسب دوار الشمس، ونخالة القمح.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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