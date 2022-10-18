https://sputnikarabic.ae/20221018/أنقرة-تمدد-مهمة-قواتها-ضمن-اليونيفيل-في-لبنان-عاما-إضافيا-1069210891.html

أنقرة تمدد مهمة قواتها ضمن "اليونيفيل" في لبنان عاما إضافيا

أنقرة تمدد مهمة قواتها ضمن "اليونيفيل" في لبنان عاما إضافيا

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام قوات بلاده المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" عاما إضافيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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جاءت مصادقة البرلمان على تمديد المهمة ذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة للجمعية العامة، بحسب وكالة "الأناضول".وبموجب مصادقة البرلمان، تواصل القوات التركية ممارسة مهامها ضمن قوات حفظ السلام عاما إضافيا، بداية من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.​​​​​​​يأتي هذا في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهام "يونيفيل" في لبنان حتى31 أغسطس/ آب 2023.وكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الصادر في عام 2006 والذي أنهى 33 يوما من المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، اللبناني قد نص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20220912/ما-تداعيات-تعديل-مهام-قوات-اليونيفيل-في-لبنان-ولماذا-لم-تتدخل-الحكومة-1067652890.html

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