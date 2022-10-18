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https://sputnikarabic.ae/20221018/أوباما-يحث-على-تذكير-كييف-بالحدود-المسموح-بها-1069190759.html
أوباما يحث على تذكير كييف بالحدود المسموح بها
أوباما يحث على تذكير كييف بالحدود المسموح بها
صرح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أنه يجب على بلاده أن تحدد حدود التمويل لأوكرانيا لتجنب مواجهة مفتوحة مع روسيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:32+0000
2022-10-18T13:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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أضاف أوباما في مقابلة مع Pod Save America: "علينا أن نقول لأوكرانيا بصدق ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا فعله. يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والآخرين تحديد الخطوط بشكل مستقل، بناء على حسابات أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتصاعد إلى تصعيد بين روسيا، الولايات المتحدة والناتو".على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، تواصل واشنطن وحلفاؤها في الناتو ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، لتصبح عملية نقل هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

أوباما يحث على تذكير كييف بالحدود المسموح بها

13:32 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Brynn Andersonالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
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صرح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أنه يجب على بلاده أن تحدد حدود التمويل لأوكرانيا لتجنب مواجهة مفتوحة مع روسيا.
أضاف أوباما في مقابلة مع Pod Save America: "علينا أن نقول لأوكرانيا بصدق ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا فعله. يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والآخرين تحديد الخطوط بشكل مستقل، بناء على حسابات أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتصاعد إلى تصعيد بين روسيا، الولايات المتحدة والناتو".
وقال أوباما إن على واشنطن وحلفائها التفكير في "الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وكيفية تقديم الدعم". في الوقت نفسه، رفض الرئيس السابق نفسه أن يقرر أين يجب رسم هذا الخط.
على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، تواصل واشنطن وحلفاؤها في الناتو ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، لتصبح عملية نقل هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.
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