https://sputnikarabic.ae/20221018/أوكرانيا-تعتزم-تقديم-طلب-رسمي-إلى-إسرائيل-لتزويدها-بأنظمة-دفاع-جوي-1069191194.html
أوكرانيا تعتزم تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل لتزويدها بأنظمة دفاع جوي
أوكرانيا تعتزم تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل لتزويدها بأنظمة دفاع جوي
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:45+0000
2022-10-18T13:45+0000
2022-10-18T13:45+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال كوليبا على الإنترنت: "توجهت أمس إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وهذا الموضوع يثيره باستمرار رئيس أوكرانيا، ووزير الدفاع، ونعمل جميعا بنشاط على هذا الموضوع".وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية الأوكرانية
العالم, أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية الأوكرانية
أوكرانيا تعتزم تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل لتزويدها بأنظمة دفاع جوي
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
وقال كوليبا على الإنترنت: "توجهت أمس إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وهذا الموضوع يثيره باستمرار رئيس أوكرانيا، ووزير الدفاع، ونعمل جميعا بنشاط على هذا الموضوع".
وأضاف كوليبا: "خبر آخر حول هذه المسألة، سترسل أوكرانيا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية مع طلب لتزويد أوكرانيا على الفور بأنظمة دفاع جوي وبدء تعاون عالي الجودة لأوكرانيا".
في وقت سابق، طلب فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في قمة مجموعة السبع، التي تعقد عبر الإنترنت، المساعدة في إنشاء "درع جوي" لأوكرانيا وتزويد كييف بعدد كاف من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة.
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية
.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف
، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.