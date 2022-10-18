https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T02:22+0000
2022-10-18T02:22+0000
2022-10-18T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068818084_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_ee062c9426d9b5b1d5240ef6bb5833c8.jpg
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221017/سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069114436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068818084_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a3f32c6bfed0158be8ab437c4fc4bb6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية
.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف
، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.