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ارتفاع قتلى حادث الطائرة العسكرية في كراسنودار جنوبي روسيا إلى 13 قتيلا بينهم 3 أطفال
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T02:22+0000
2022-10-18T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221017/سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069114436.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف

02:22 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصف للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ونشوب حريق كبير.. فيديو
أمس, 04:11 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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