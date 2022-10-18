https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عموم-أوكرانيا-وانفجارات-عنيفة-تهز-خاركوف-1069168459.html

إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا وانفجارات عنيفة تهز خاركوف

إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا وانفجارات عنيفة تهز خاركوف

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن السلطات المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم ️إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T05:43+0000

2022-10-18T05:43+0000

2022-10-18T06:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وأفاد الإعلام الأوكراني أن انفجارات قوية هزت مدينة خاركوف والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى انفجارات قوية في نهر دنيبر.وأضاف أنه، وفقا للمعطيات الأولية، تعرضت المنطقة المحيطة بإحدى المنشآت الصناعية للقصف.ونقل الإعلام عن مترو خاركوف، قوله إنه تم تعليق حركة القطارات بسبب القصف.كانت وسائل إعلام أوكرانية أفادت، في ساعة مبكرة اليوم، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.وأشارت إلى أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط، قبل أن يتم إعلانه في عموم أوكرانيا.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221018/وسائل-إعلام-أوكرانية-تؤكد-وقوع-انفجار-في-كريفوي-روغ-1069167620.html

https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html

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