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https://sputnikarabic.ae/20221018/إيران-تعلن-أن-22-دولة-تقدمت-بطلبات-شراء-طائراتها-المسيرة-1069183700.html
إيران تعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء طائراتها المسيرة
إيران تعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء طائراتها المسيرة
أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أن "22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيّرة من إيران" 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:58+0000
2022-10-18T11:58+0000
أخبار إيران
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وقال اللواء صفوي، خلال مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في جامعة الإمام الحسين في طهران، إن "إيران التي كانت تستورد 80 في المئة من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة، باتت الآن تنتج 80 في المئة من معداتها الدفاعية، وأن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشار إلى أهمية العلوم والتكنولوجيا في الحقل الدفاعي والإنجازات الدفاعية التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكدا أن "أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني".وكان العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني قال، الأحد الماضي، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية.وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.وحققت إيران تقدما متزايدا في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفّر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء طائراتها المسيرة

11:58 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / Iranian Army Office تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Iranian Army Office
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أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم الثلاثاء، أن "22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيّرة من إيران"
وقال اللواء صفوي، خلال مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في جامعة الإمام الحسين في طهران، إن "إيران التي كانت تستورد 80 في المئة من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة، باتت الآن تنتج 80 في المئة من معداتها الدفاعية، وأن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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وأشار إلى أهمية العلوم والتكنولوجيا في الحقل الدفاعي والإنجازات الدفاعية التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكدا أن "أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني".
وكان العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني قال، الأحد الماضي، إن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الماضية.
وأكد العميد مهدي فرحي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار المنتجات الدفاعية الإيرانية ثابتة وبعضها انخفضت، أو ارتفعت بشكل بسيط مقارنة بنسبة التضخم.
وحققت إيران تقدما متزايدا في تصميم وإنتاج الطائرات العسكرية دون طيار في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى أن تصبح لاعبا في السوق الدولية للمسيرات.
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في السابع والعشرين من شهر يوليو/تموز الماضي، تسعى إيران إلى بناء نفوذ عالمي وبيع طائرات مسلحة دون طيار متطورة بشكل متزايد إلى دول أخرى، بما في ذلك تلك التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة، مثل فنزويلا والسودان.
وقالت "نيويورك تايمز" إن ذلك وفّر لطهران مصدرا مهما للتمويل والنفوذ السياسي، فيما تكافح هي نفسها العزلة والقيود المالية الأمريكية.
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