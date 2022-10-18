https://sputnikarabic.ae/20221018/احتجاجات-في-كابول-ضد-طرد-الفتيات-من-الجامعة-1069194108.html
احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة
احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة
تظاهرت نساء أفغانيات، اليوم الثلاثاء، أمام مدخل جامعة كابول في عاصمة البلاد احتجاجا على قرار طرد الطالبات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:43+0000
2022-10-18T14:43+0000
2022-10-18T14:43+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية، أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب) طردت العديد من الطالبات من الجامعة دون أي سند قانوني.وبحسب المصادر، طالبت الأفغانيات أيضا بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس. ودعت المحتجات إلى إصدار قرار يسمح للطالبات المستبعدات بالعودة إلى الجامعة.وجاء في نص دعوتهن أن "التعليم حق إسلامي ومدني لكل شخص، والطرد القسري للطالبات تحت أي ذريعة لا يدعمه الدين ولا المثل الإنسانية".وصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مع الانسحاب السريع وغير المنظم للقوات الأمريكية، وتبع ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلاد.على الرغم من أن السلطات وعدت بعدم التمييز ضد الإناث، فقد منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وطبقت الفصل على أساس الجنس في المدارس، ولا يُسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس.
https://sputnikarabic.ae/20221012/طالبان-تصف-أفغانستان-بأنها-آمنة-بما-يكفي-لاستئناف-المشروعات-الاقتصادية-الكبيرة-1068954550.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة
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تظاهرت نساء أفغانيات، اليوم الثلاثاء، أمام مدخل جامعة كابول في عاصمة البلاد احتجاجا على قرار طرد الطالبات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كابول - سبوتنيك
. وذكرت مصادر محلية، أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب) طردت العديد من الطالبات من الجامعة دون أي سند قانوني.
وبحسب المصادر، طالبت الأفغانيات
أيضا بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس. ودعت المحتجات إلى إصدار قرار يسمح للطالبات المستبعدات بالعودة إلى الجامعة.
وجاء في نص دعوتهن أن "التعليم حق إسلامي ومدني لكل شخص، والطرد القسري للطالبات تحت أي ذريعة لا يدعمه الدين ولا المثل الإنسانية".
وصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مع الانسحاب السريع وغير المنظم للقوات الأمريكية، وتبع ذلك تفاقم الأزمات
الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلاد.
على الرغم من أن السلطات وعدت بعدم التمييز ضد الإناث، فقد منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وطبقت الفصل على أساس الجنس في المدارس، ولا يُسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس.