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https://sputnikarabic.ae/20221018/احتجاجات-في-كابول-ضد-طرد-الفتيات-من-الجامعة-1069194108.html
احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة
احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة
تظاهرت نساء أفغانيات، اليوم الثلاثاء، أمام مدخل جامعة كابول في عاصمة البلاد احتجاجا على قرار طرد الطالبات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:43+0000
2022-10-18T14:43+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية، أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب) طردت العديد من الطالبات من الجامعة دون أي سند قانوني.وبحسب المصادر، طالبت الأفغانيات أيضا بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس. ودعت المحتجات إلى إصدار قرار يسمح للطالبات المستبعدات بالعودة إلى الجامعة.وجاء في نص دعوتهن أن "التعليم حق إسلامي ومدني لكل شخص، والطرد القسري للطالبات تحت أي ذريعة لا يدعمه الدين ولا المثل الإنسانية".وصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مع الانسحاب السريع وغير المنظم للقوات الأمريكية، وتبع ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلاد.على الرغم من أن السلطات وعدت بعدم التمييز ضد الإناث، فقد منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وطبقت الفصل على أساس الجنس في المدارس، ولا يُسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس.
https://sputnikarabic.ae/20221012/طالبان-تصف-أفغانستان-بأنها-آمنة-بما-يكفي-لاستئناف-المشروعات-الاقتصادية-الكبيرة-1068954550.html
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

احتجاجات في كابول ضد طرد الفتيات من الجامعة

14:43 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / Hoshang Hashimiنساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة "طالبان" خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021
نساء أفغانيات يرددن شعارات بجانب أحد مسلحي حركة طالبان خلال مظاهرة مناهضة لباكستان بالقرب من السفارة الباكستانية في كابول، أفغانستان 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Hoshang Hashimi
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تظاهرت نساء أفغانيات، اليوم الثلاثاء، أمام مدخل جامعة كابول في عاصمة البلاد احتجاجا على قرار طرد الطالبات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كابول - سبوتنيك. وذكرت مصادر محلية، أن حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب) طردت العديد من الطالبات من الجامعة دون أي سند قانوني.
وبحسب المصادر، طالبت الأفغانيات أيضا بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس. ودعت المحتجات إلى إصدار قرار يسمح للطالبات المستبعدات بالعودة إلى الجامعة.
ممثل حركة طالبان (المحظورة في روسيا) ذبيح الله مجاهد، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
طالبان تصف أفغانستان بأنها آمنة بما يكفي لاستئناف المشروعات الاقتصادية الكبيرة
12 أكتوبر, 17:21 GMT
وجاء في نص دعوتهن أن "التعليم حق إسلامي ومدني لكل شخص، والطرد القسري للطالبات تحت أي ذريعة لا يدعمه الدين ولا المثل الإنسانية".
وصلت حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، مع الانسحاب السريع وغير المنظم للقوات الأمريكية، وتبع ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلاد.
على الرغم من أن السلطات وعدت بعدم التمييز ضد الإناث، فقد منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وطبقت الفصل على أساس الجنس في المدارس، ولا يُسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس.
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