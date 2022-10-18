https://sputnikarabic.ae/20221018/ارتفاع-قتلى-حادث-الطائرة-العسكرية-في-كراسنودار-جنوبي-روسيا-إلى-13-قتيلا-بينهم-3-أطفال-1069167189.html
ارتفاع قتلى حادث الطائرة العسكرية في كراسنودار جنوبي روسيا إلى 13 قتيلا بينهم 3 أطفال
ارتفاع قتلى حادث الطائرة العسكرية في كراسنودار جنوبي روسيا إلى 13 قتيلا بينهم 3 أطفال
ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، إلى 13 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T03:07+0000
2022-10-18T03:07+0000
2022-10-18T03:07+0000
أخبار روسيا اليوم
تحطم طائرة عسكرية
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وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, تحطم طائرة عسكرية
أخبار روسيا اليوم, تحطم طائرة عسكرية
ارتفاع قتلى حادث الطائرة العسكرية في كراسنودار جنوبي روسيا إلى 13 قتيلا بينهم 3 أطفال
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يتبع
ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، إلى 13 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.
وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في ييسك، وتم خلال عملية البحث والإنقاذ إنقاذ 68 شخصًا وإجلاء أكثر من 360 شخصًا.