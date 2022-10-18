https://sputnikarabic.ae/20221018/افتتاح-مركز-لتعليم-الروسية-في-مدينة-تدمر-تخليدا-لذكرى-الشهيد-ألكسندر-بروخورينكو-1069201471.html

افتتاح مركز لتعليم الروسية في مدينة تدمر تخليدا لذكرى "الشهيد ألكسندر بروخورينكو"

افتتاح مركز لتعليم الروسية في مدينة تدمر تخليدا لذكرى "الشهيد ألكسندر بروخورينكو"

افتتح مركز تعليم للغة الروسية في مجمع تدمر التربوي وسط البادية السورية ضمن فعالية افتتاح المجمع بعد إعادة تأهيله نتيجة تعرضه للتخريب على يد عناصر تنظيم "داعش"،... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T16:32+0000

2022-10-18T16:32+0000

2022-10-18T16:32+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069199916_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_340c5ea2eb6bf4fce9c2272441a73440.jpg

وقال نائب وزير التربية الروسي، دينيس غريبوف، لوكالة "سبوتنيك": "أعرب عن سعادتي بالمشاركة في إعادة افتتاح المجمع التربوي بتدمر وافتتاح منصة لتعليم اللغة الروسية وكون هذا المجمع يحمل اسم الشهيد الروسي البطل الملازم الروسي ألكسندروفيتش بروخورينكو الذي قدم مثالاً للتضحية في هذه المنطقة"، لافتاً إلى أن وزارة التربية الروسية مهتمة بالتعاون مع وزارة التربية السورية، مشيراً إلى أن انتشار اللغة الروسية في سوريا عامل مهم في تطوير التعاون بين البلدين بشكل أسهل.بدورها، قالت مشرفة مجمع تدمر التربوي، صباح الملحم، لـ"سبوتنيك": "المجمع أعيد افتتاحه بعد خروجه عن الخدمة لفترة طويلة بسبب العمليات الإرهابية التي ضربت تدمر مبينة أن المجمع سمي باسم الشهيد الملازم الروسي ألكسندروفيتش بروخورينكو وهو أول شهيد روسي ضحى بنفسه على تراب مدينة تدمر"، موضحة أنه افتتحت غرفة صفية بالمجمع لتعليم اللغة الروسية لمساعدة 20 طالبا وطالبة من 12 سنة إلى 16 سنة ليتعلموا اللغة الروسية ويتميزوا بها ثم تساعدهم الحكومة الروسية في مواصلة تعلمهم.يذكر أن جميع المراكز التعليمية في مدينة تدمر طالها الإرهاب، حيث عملت وزارة التربية السورية على ترميم وإعادة تأهيل 7 مدارس فيها للتعليم الأساسي والثانوي والمهني وتضم نحو 1500 طالب وطالبة.وألكسندر ألكسندروفيتش بروخورينكو (22 حزيران/ يونيو 1990 _ 17 آذار/ مارس 2016) تحول إلى رمز لمكافحة الإرهاب في سوريا، وقد منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "بطل روسيا الاتحادية" عن البطولات التي سطرها في منطقة "تدمر" الأثرية خلال المعارك مع تنظيم "داعش".وكان الملازم أول بروخورينكو في قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية، وأثناء مشاركته في معركة تحرير (تدمر) كمحدد للأهداف للغارات الجوية الروسية، حاصره مسلحو "داعش" في موقعه قرب تدمر، وطلب إلى قيادته استهداف موقعه بضربة جوية منعا لوقوعه أسيرا بين أيدي التنظيم، ليرتقي شهيدا في 17 مارس 2016.وفي نيسان/ أبريل 2016، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بروخورينكو بطل روسيا الاتحادية، وهو أعلى تكريم روسي. وقد أقيمت جنازته في مسقط رأسه في قريته (غورودكي/ إقليم أورنبورغ) في 6 مايو/أيار 2016.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا