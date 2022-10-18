https://sputnikarabic.ae/20221018/الأعلاف-والثروة-الداجنة-في-مصر-هل-تنجح-التدخلات-الحكومية-في-إنهاء-الأزمة؟-1069206957.html

الأعلاف والثروة الداجنة في مصر... هل تنجح التدخلات الحكومية في إنهاء الأزمة؟

الأعلاف والثروة الداجنة في مصر... هل تنجح التدخلات الحكومية في إنهاء الأزمة؟

أثارت الأزمة التي ضربت قطاع الدواجن في مصر، وأقدم على إثرها بعض المنتجين إلى إعدام الكتاكيت، ضجة كبيرة استدعت تدخل الحكومة لوضع حلول عاجلة لمشكلة نقص الأعلاف. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T19:13+0000

2022-10-18T19:13+0000

2022-10-18T19:13+0000

تقارير سبوتنيك

الدواجن

أخبار مصر الآن

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بعض الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإعدام الكتاكيت في مصر، أثارت استهجان الشارع المصري، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قوله إنها حالات فردية، لكنه أكد على وجود أزمة بسبب الظروف التي يعاني منها العالم والتي قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية فول صويا.ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيًا حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيًا.أسباب الأزمة وطبيعة الحلوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، خلال الأسبوع الماضي كان هناك تواصل مباشر بين رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، وكل الأجهزة المعنية بهذا الأمر، لمتابعة ما يحدث لقطاع الدواجن، باعتباره من القطاعات المهمة، حيث تجاوزت استثماراته الـ 100 مليون جنيه، ويعمل به أكثر من 3 مليون مواطن مصري، كما أن البروتين الناتج عن صناعة قطاع الدواجن أرخص بروتين بالنسبة للمواطن المصري، بالإضافة إلى بروتين البيض الناتج من هذه الصناعة.وتابع: "حفاظًا على هذه الأمور، كنا في تواصل دائم الأسبوع الماضي، ونتيجة التواصل عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي وممثلي اتحاد منتجي الدواجن، وبعض صغار المنتجين، وتوصلوا لحلول خلال أول أكتوبر/ تشرين أول ولحد الآن تم الإفراج عن 120 ألف طن فول صويا وكميات من الذرة الصفراء تصل لنصف هذا الرقم، وتم اعتماد 44 مليون جنيه للإفراج عن 62 ألف طن فول صويا".وعن مشاهد إعدام بعض المنتجين للكتاكيت، قال إن الأمر كان في نطاق ضيق ومحدود جدًا، والمقصود به توجيه رسالة بالأزمة، إلا أن هذه الممارسات مرفوضة ومحرمة دينيًا، وهناك حلول أخرى، وكان الأولى التنازل عنها للمزارع الأخرى أو للفلاحين، لا سيما وأن الأزمة لم تصل لمرحلة انعدام الأعلاف من الأسواق، بل كانت متاحة لكن بأسعار مرتفعة.الاستيراد والاعتمادات الدولاريةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تستورد مصر 9 مليون طن من الذرة و3 مليون من الصويا، وتنتج ما بين الـ 9 إلى 10 ملايين طن من الأعلاف، وهي كمية لا يمكن أن تغطي احتياجات القطاع لمدة كبيرة، لذلك يتم الاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد، والذي تأثر بفعل الظروف الدولية والإقليمية، فبات هناك شح في الاعتمادات الدولارية، وقلت نسب الإفراج الجمركي عن الخامات والبضائع، ما أثر بشكل كبير ليس على قطاع الدواجن فقط، بينما على الثروة الحيوانية والسمكية أيضًا.وأوضح أن أسعار الأعلاف الموجودة، وبسبب شح المعروض، ارتفعت بشكل جنوني، وفي المقابل انخفضت أسعار الدجاج الحي، بسبب زيادة المعروض، حيث بات الكثير من المربين غير قادرين على توفير الأعلاف والطعام للدواجن التي يربيها، ما دفعهم لبيعها بأوزان قليلة، وكذلك بيع الدواجن البياضة ودواجن التسمين، وهذه الفروق في الأسعار سببت خسارة كبيرة دفعت المربين إلى وقف تربية الكتاكيت.وتابع: "مع قلة الأعلاف، وإحجام المزارع على شراء الكتاكيت من معامل التفريخ، اضطر بعضها إلى إعدامها أو تركها في الشوارع، وهو أمر مرفوض في طبيعته، إلا أن البعض كان مضطرًا"، مؤكدًا أن هذه الخطوة دفعت الحكومة إلى الاجتماع وبدء الإفراج عن الذرة والصويا، ما أدى إلى توافر الأعلاف اليومين الماضيين بشكل تدريجي، وبأسعار أقل من السابق.وتواجه مصر خلال الفترة الحالية أزمة في الأعلاف التي تستورد معظمها من الخارج بسبب الاضطرابات العالمية وعدم انتظام عمليات الشحن مما نتج عنه نقص كبير في الذرة وفول الصويا وغيرها من مواد الأعلاف.

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