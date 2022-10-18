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https://sputnikarabic.ae/20221018/الإمارات-ترسل-30-ألف-بطاقة-بريدية-إلى-الفضاء-1069184156.html
الإمارات ترسل 30 ألف بطاقة بريدية إلى الفضاء
الإمارات ترسل 30 ألف بطاقة بريدية إلى الفضاء
تمكنت "مجموعة بريد الإمارات" من جمع أكثر من 30 ألف بطاقة بريدية، من أجل إرسالها للفضاء. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:11+0000
2022-10-18T12:11+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ويقوم طلاب الدولة بكتابة تصورهم لمستقبل الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة على البطاقات البريدية، وسيتم ختمها بعبارة "ذهب إلى الفضاء"، ثم بعد ذلك سيتم نقلها إلى أمريكا من أجل إرسالها للفضاء بواسطة صورايخ "بلو أوريجين"، التي يملكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.ويأتي جمع البطاقة البريدية المرسلة إلى الفضاء ضمن مبادرة أطلقتها "مجموعة بريد الإمارات" في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وذلك بالشراكة مع "نادي المستقبل" المهتم بتشجيع الأجيال الجديدة لدراسة علوم الفضاء، و"وكالة الإمارات للفضاء"، و"مركز محمد بن راشد للفضاء"، وشركة "أزور إكس" المتخصصة في تقنيات الفضاء.وبعد إرسالها إلى الفضاء، سيتم إعادة البطاقات البريدية إلى الطلاب والمتعاملين كتذكار خاص، كما سيتم توفير قريبا نسخة رقمية للبطاقات، من أجل تشجيع التقديم رقميا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الإمارات-تستضيف-حوار-أبوظبي-للفضاء-في-ديسمبر-المقبل-1067442007.html
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مجتمع, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مجتمع, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات ترسل 30 ألف بطاقة بريدية إلى الفضاء

12:11 GMT 18.10.2022
© Photo / NASA / ROSCOSMOSرائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
رائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
رائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
© Photo / NASA / ROSCOSMOS
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تمكنت "مجموعة بريد الإمارات" من جمع أكثر من 30 ألف بطاقة بريدية، من أجل إرسالها للفضاء.
ويقوم طلاب الدولة بكتابة تصورهم لمستقبل الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة على البطاقات البريدية، وسيتم ختمها بعبارة "ذهب إلى الفضاء"، ثم بعد ذلك سيتم نقلها إلى أمريكا من أجل إرسالها للفضاء بواسطة صورايخ "بلو أوريجين"، التي يملكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
ويأتي جمع البطاقة البريدية المرسلة إلى الفضاء ضمن مبادرة أطلقتها "مجموعة بريد الإمارات" في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وذلك بالشراكة مع "نادي المستقبل" المهتم بتشجيع الأجيال الجديدة لدراسة علوم الفضاء، و"وكالة الإمارات للفضاء"، و"مركز محمد بن راشد للفضاء"، وشركة "أزور إكس" المتخصصة في تقنيات الفضاء.
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وبعد إرسالها إلى الفضاء، سيتم إعادة البطاقات البريدية إلى الطلاب والمتعاملين كتذكار خاص، كما سيتم توفير قريبا نسخة رقمية للبطاقات، من أجل تشجيع التقديم رقميا.
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