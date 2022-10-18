الاتحاد الأوروبي يشكل بعثة لتدريب القوات الأوكرانية... المبعوث الأممي لليمن يحاول إنقاذ الهدنة
19~10 Sputnik World
وافق الاتحاد الأوروبي، على تشكيل بعثة تدريب عسكري لدعم القوات الأوكرانية، وستمتد البعثة، التي سيكون مقرها بروكسل، لمدة عامين بميزانية تقارب 107 ملايين يورو.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، خطة لتوفير نحو 500 مليون يورو من الأموال الإضافية للمساعدة في إرسال معدات عسكرية إلى كييف.
وتستهدف البعثة التي من المقرر أن تكون جاهزة للعمل بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، تدريب نحو 15 ألف جندي أوكراني، بشكل رئيسي في بولندا وألمانيا.
وهو ما يعد تصعيدا جديدا في المواجهة مع روسيا التي طالما حذرت الاتحاد والناتو من استمرار إرسال الأسلحة لنظام كييف مما يؤجج المزيد من المعارك وينذر بمواجهه مباشرة مع الناتو.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور عماد الحمروني خبير الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، إنه "بعد العديد من التصريحات الأوروبية خاصة من ألمانيا وفرنسا ومواقف واشنطن يظهر بالفعل تشدد واضح نحو روسيا الاتحادية والرئيس بوتين وإزاء العملية الروسية في أوكرانيا، ويتأكد المتابع من الرغبة في استمرار تشدد الموقف الغربي وتأزيم الوضع".
وأضاف الحمروني أن الهدف أصبح واضحا وهو أن الولايات المتحدة وحلفاءها القريبين يريدون إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، واستنزاف الجيش الروسي بكافة الأشكال.
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يجري لقاءات بالرياض في محاولة لإنقاذ الهدنة وتمديدها
أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانتس غروندبرج في الرياض، استمرار دعم المملكة للجهود الأممية لتمديد توسيع الهدنة في اليمن.
وقال آل جابر إنه ناقش مع غروندبرج "ما تحقق من فوائد للشعب اليمني خلال الهدنة وما تضمنه مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال جماعة أنصار الله الحوثية ترفضه".
وتقول الجماعة إن هذه الهدنة لا تؤسس لعملية سلام ولا ترقى لمطالب الشعب اليمني الذي يطالب بحقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال وضاح المودع المحلل السياسي اليمني إن الرياض والحكومة التي تقيم بها ربما هم أكثر الراغبين في تمديد الهدنة حيث تبحث الرياض بشكل أساسي عن استقرار أسعار النفط ولا ترغب بالطبع في أي تصعيد قادم خصوصا في مثل هذا الظرف العالمي وألا يتم استهدافها بالمسيرات.
وأضاف المودع أن الخلل كان منذ البداية من قبل الأمم المتحدة حيث تم تضمين اتفاق سياسي وربطه بموضوع الهدنة العسكرية؛ أي جوانب سياسية وأخرى حقوقية وهو ما تسبب في كل هذا الإرباك وهذه الجوانب الحقوقية كان يفترض ألا تدخل ضمن أي اتفاقات سياسية تتعلق بوقف إطلاق النار.
أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل
تراجعت أستراليا عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وقالت إنه يجب حل قضية وضع المدينة من خلال محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ إن أستراليا: "ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل" وإنها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليا.
وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "خيبة أمل عميقة" إزاء القرار، وقالت إنها ستستدعي السفير الأسترالي.
وأشاد الفلسطينيون بالتحول في موقف أستراليا. ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القرار بأنه "تصحيح خطأ ارتكبته الحكومة السابقة فيما بتعلق بوضع مدينة القدس المحتلة".
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية، إن "سبب تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل هو سبب داخلي يتعلق بتبدل الحكم في أستراليا بعد أن كانت السلطة سابقا عند موريسون رأس المحافظين فكان طبيعيا أن يسير في نفس اتجاه الرئيس دونالد ترامب حينها ولكن حين وصل العمال إلى السلطة فمن الطبيعي أيضا أن يتخذوا ما في صالحهم وعينهم على مكاسب انتخابية".
وأضاف الحنيطي أنه "من سابع المستحيلات أن تتراجع واشنطن عن قرارها فالاعتراف جمهوري وديمقراطي وفيه إجماع أمريكي مهما كانت الإدارة ولن يؤثر عليه أي قرار آخر بشأن الصراع العربي الإسرائيلي".