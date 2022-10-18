https://sputnikarabic.ae/20221018/الاتحاد-الأوروبي-يشكل-بعثة-لتدريب-القوات-الأوكرانية-المبعوث-الأممي-لليمن-يحاول-إنقاذ-الهدنة--1069197030.html

الاتحاد الأوروبي يشكل بعثة لتدريب القوات الأوكرانية... المبعوث الأممي لليمن يحاول إنقاذ الهدنة

الاتحاد الأوروبي يشكل بعثة لتدريب القوات الأوكرانية... المبعوث الأممي لليمن يحاول إنقاذ الهدنة

وافق الاتحاد الأوروبي، على تشكيل بعثة تدريب عسكري لدعم القوات الأوكرانية، وستمتد البعثة، التي سيكون مقرها بروكسل، لمدة عامين بميزانية تقارب 107 ملايين يورو. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T15:27+0000

2022-10-18T15:27+0000

2022-10-18T15:27+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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19~10 Sputnik World الاتحاد الأوروبي يوافق على بعثة تدريب عسكري لدعم القوات الأوكرانية

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، خطة لتوفير نحو 500 مليون يورو من الأموال الإضافية للمساعدة في إرسال معدات عسكرية إلى كييف.وهو ما يعد تصعيدا جديدا في المواجهة مع روسيا التي طالما حذرت الاتحاد والناتو من استمرار إرسال الأسلحة لنظام كييف مما يؤجج المزيد من المعارك وينذر بمواجهه مباشرة مع الناتو.وأضاف الحمروني أن الهدف أصبح واضحا وهو أن الولايات المتحدة وحلفاءها القريبين يريدون إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، واستنزاف الجيش الروسي بكافة الأشكال.المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يجري لقاءات بالرياض في محاولة لإنقاذ الهدنة وتمديدهاوقال آل جابر إنه ناقش مع غروندبرج "ما تحقق من فوائد للشعب اليمني خلال الهدنة وما تضمنه مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال جماعة أنصار الله الحوثية ترفضه".في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال وضاح المودع المحلل السياسي اليمني إن الرياض والحكومة التي تقيم بها ربما هم أكثر الراغبين في تمديد الهدنة حيث تبحث الرياض بشكل أساسي عن استقرار أسعار النفط ولا ترغب بالطبع في أي تصعيد قادم خصوصا في مثل هذا الظرف العالمي وألا يتم استهدافها بالمسيرات.وأضاف المودع أن الخلل كان منذ البداية من قبل الأمم المتحدة حيث تم تضمين اتفاق سياسي وربطه بموضوع الهدنة العسكرية؛ أي جوانب سياسية وأخرى حقوقية وهو ما تسبب في كل هذا الإرباك وهذه الجوانب الحقوقية كان يفترض ألا تدخل ضمن أي اتفاقات سياسية تتعلق بوقف إطلاق النار.أستراليا تتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيلوقالت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ إن أستراليا: "ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل" وإنها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليا.وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "خيبة أمل عميقة" إزاء القرار، وقالت إنها ستستدعي السفير الأسترالي.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور أيمن الحنيطي خبير الشؤون الإسرائيلية، إن "سبب تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل هو سبب داخلي يتعلق بتبدل الحكم في أستراليا بعد أن كانت السلطة سابقا عند موريسون رأس المحافظين فكان طبيعيا أن يسير في نفس اتجاه الرئيس دونالد ترامب حينها ولكن حين وصل العمال إلى السلطة فمن الطبيعي أيضا أن يتخذوا ما في صالحهم وعينهم على مكاسب انتخابية".وأضاف الحنيطي أنه "من سابع المستحيلات أن تتراجع واشنطن عن قرارها فالاعتراف جمهوري وديمقراطي وفيه إجماع أمريكي مهما كانت الإدارة ولن يؤثر عليه أي قرار آخر بشأن الصراع العربي الإسرائيلي".

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