https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-السعودي-يحصل-على-لقب-أفضل-محارب-سيبراني-في-الشرق-الأوسط-1069210329.html
الجيش السعودي يحصل على لقب "أفضل محارب سيبراني" في الشرق الأوسط
الجيش السعودي يحصل على لقب "أفضل محارب سيبراني" في الشرق الأوسط
أحرزت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، المركز الأول ضمن منافسات مسابقة "أفضل محارب سيبراني" على مستوى الشرق الأوسط، والتي ينظمه الجيش الأمريكي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:00+0000
2022-10-18T21:00+0000
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وقال مدير إدارة الأمن السيبراني في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز التابعة لوزارة الدفاع، باسم الجهني، أن السعودية شاركت بفريق مكون من خمسة أعضاء من أفرع الوزارة.وأضاف الجهني، أن المنافسات اشتملت على تحديات عدة، هي؛ التشفير، والتحليل الجنائي، والهندسة العكسية، وأمان الويب، واستخبارات المعلومات مفتوحة المصدر، حسبما نقلت وكالة "واس" السعودية.وأشار المسؤول السعودي إلى أن "قدرات وكفاءة منسوبي الوزارة ومساهمتهم في التحول الرقمي، تمثلت في إطلاق عدد من مبادرات تقنية المعلومات التي تغطي احتياجات قطاعات الوزارة".وأوضح الجهني أن هذه المبادرات شملت بناء بنية تحتية ذات اعتمادية عالية وأنظمة وتطبيقات مركزية مع الأخذ بأهمية تطبيق ضوابط الأمن السيبراني.شارك في المسابقة 29 فريقا، وضمت 106 مشاركين من دول عدة، بينها الأردن والكويت والعراق وقطر وعُمان، إضافة إلى وحدات عسكرية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إقالة-رئيس-الوكالة-الوطنية-للأمن-السيبراني-في-ألمانيا-بمزاعم-وجود-علاقات-مع-الاستخبارات-الروسية-1069195205.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الجيش السعودي يحصل على لقب "أفضل محارب سيبراني" في الشرق الأوسط
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أحرزت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، المركز الأول ضمن منافسات مسابقة "أفضل محارب سيبراني" على مستوى الشرق الأوسط، والتي ينظمه الجيش الأمريكي.
وقال مدير إدارة الأمن السيبراني في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز التابعة لوزارة الدفاع، باسم الجهني، أن السعودية شاركت بفريق مكون من خمسة أعضاء من أفرع الوزارة.
وأضاف الجهني، أن المنافسات اشتملت على تحديات عدة، هي؛ التشفير، والتحليل الجنائي، والهندسة العكسية، وأمان الويب، واستخبارات المعلومات مفتوحة المصدر، حسبما نقلت وكالة
"واس" السعودية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن "قدرات وكفاءة منسوبي الوزارة ومساهمتهم في التحول الرقمي، تمثلت في إطلاق عدد من مبادرات تقنية المعلومات التي تغطي احتياجات قطاعات الوزارة
".
وأوضح الجهني أن هذه المبادرات شملت بناء بنية تحتية ذات اعتمادية عالية وأنظمة وتطبيقات مركزية مع الأخذ بأهمية تطبيق ضوابط الأمن السيبراني.
شارك في المسابقة 29 فريقا، وضمت 106 مشاركين من دول عدة، بينها الأردن والكويت والعراق وقطر وعُمان، إضافة إلى وحدات عسكرية أمريكية.