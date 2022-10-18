https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زورق-حربي-إسرائيلي-للمياه-الإقليمية-قبالة-رأس-الناقورة-1069181982.html
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة صباح يوم أمس الاثنين". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:13+0000
2022-10-18T11:13+0000
2022-10-18T11:13+0000
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان لها، إنه "بتاريخ 17/10/2022 الساعة 8:20، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليميّة اللبنانيّة مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 222 مترًا ولمدّة 62 دقيقة".وأشار البيان إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وكان الجيش اللبناني قال، الأحد الماضي، إن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.وجاء في البيان أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت، أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة، مضيفا: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.يأتي ذلك في وقت يتوقع أن يوقع فيه البلدان قريبا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-اختراق-زوارقه-الحربية-المياه-اللبنانية-1069098309.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة صباح يوم أمس الاثنين".
وقالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان لها، إنه "بتاريخ 17/10/2022 الساعة 8:20، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليميّة اللبنانيّة مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 222 مترًا ولمدّة 62 دقيقة".
وأشار البيان إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان"، حسب وكالة
الأنباء اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني قال، الأحد الماضي، إن زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية
عدة مرات في منطقة رأس الناقورة الحدودية.
وجاء في البيان
أن أربعة انتهاكات من هذا القبيل حدثت، أمس السبت، عندما دخلت السفن عدة مئات من الأمتار داخل المنطقة، مضيفا: "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونفيل)".
من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي
الاتهامات اللبنانية، وقال إن زوارقه لم تتجاوز الحدود البحرية، على ما نقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
يأتي ذلك في وقت يتوقع أن يوقع فيه البلدان قريبا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية
بينهما بوساطة أمريكية.