https://sputnikarabic.ae/20221018/الحكومة-الإثيوبية-تسيطر-على-3-قرى-في-إقليم-تيغراي-دون-قتال-1069190164.html
الحكومة الإثيوبية تسيطر على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال
الحكومة الإثيوبية تسيطر على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإثيوبي تمكن من السيطرة على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:03+0000
2022-10-18T13:03+0000
2022-10-18T13:03+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان: "سيطرت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على قرى شاير وألاماتا وكوريم دون قتال في مناطق مأهولة".وأضافت الحكومة بحسب البيان: "تجنبت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية السيناريو القاتم الذي تنبأ به البعض بترديد دعاية الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي".وأكدت الحكومة الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي يولي أهمية قصوى لحماية المدنيين، مشيرة إلى أنها ستنسق مع المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات في المناطق التي أصبحت تخضع لسيطرة الحكومة، بحسب ما جاء في البيان.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الحكومة-الإثيوبية-تتبنى-إجراءات-دفاعية-جديدة-في-تيغراي-1069133753.html
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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الإثيوبية تسيطر على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإثيوبي تمكن من السيطرة على 3 قرى في إقليم تيغراي دون قتال.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان: "سيطرت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على قرى شاير وألاماتا وكوريم دون قتال في مناطق مأهولة".
وأضافت الحكومة بحسب البيان: "تجنبت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية السيناريو القاتم الذي تنبأ به البعض بترديد دعاية الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي
".
وأكدت الحكومة الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي
يولي أهمية قصوى لحماية المدنيين، مشيرة إلى أنها ستنسق مع المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات في المناطق التي أصبحت تخضع لسيطرة الحكومة، بحسب ما جاء في البيان.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.