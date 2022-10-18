https://sputnikarabic.ae/20221018/الخارجية-الأوكرانية-تؤكد-استمرار-عمل-السفارات-الأجنبية-وتنفي-نية-مغادرة-البلاد-1069186972.html
الخارجية الأوكرانية تؤكد استمرار عمل السفارات الأجنبية وتنفي نية مغادرة البلاد
الخارجية الأوكرانية تؤكد استمرار عمل السفارات الأجنبية وتنفي نية مغادرة البلاد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الثلاثاء،إنه لم تعلن أي سفارة أجنبية عن نيتها مغادرة أوكرانيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:53+0000
2022-10-18T12:53+0000
2022-10-18T12:53+0000
أخبار أوكرانيا
وزارة الخارجية الأوكرانية
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وكتب نيكولينكو على صفحته "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "نحن على اتصال دائم بالسفارات الأجنبية التي عادت إلى أوكرانيا بعد 24 فبراير، الآن لم تبلغ أي مؤسسة، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، عن نيتها مغادرة الأراضي الأوكرانية، كل شيء في مكانه".وأشار نيكولينكو إلى أنه حتى الآن فقط عدد من السفارات في أوكرانيا أوصت مواطنيها بمغادرة البلاد فيما يتعلق بالقصف.أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20221018/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069167036.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية الأوكرانية
الخارجية الأوكرانية تؤكد استمرار عمل السفارات الأجنبية وتنفي نية مغادرة البلاد
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الثلاثاء،إنه لم تعلن أي سفارة أجنبية عن نيتها مغادرة أوكرانيا.
وكتب نيكولينكو على صفحته "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "نحن على اتصال دائم بالسفارات الأجنبية التي عادت إلى أوكرانيا بعد 24 فبراير، الآن لم تبلغ أي مؤسسة، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، عن نيتها مغادرة الأراضي الأوكرانية، كل شيء في مكانه".
وأشار نيكولينكو إلى أنه حتى الآن فقط عدد من السفارات في أوكرانيا أوصت مواطنيها بمغادرة البلاد فيما يتعلق بالقصف.
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية
.
ومساء الاثينن، أعلنت سلطات مدينة كييف
، ومقاطعات كييف وتشيركاسي وتشيرنيغييف الأوكرانية، عن حالة تأهب للغارات الجوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.