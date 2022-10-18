https://sputnikarabic.ae/20221018/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-للقوات-الأوكرانية-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-مقاطعة-خيرسون-1069182558.html

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل قوات كييف لاختراق الدفاعات الروسية على منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون، والقضاء على أكثر من... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T11:44+0000

2022-10-18T11:44+0000

2022-10-18T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت القوات الروسية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، محاولة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل قوات كييف، وتم تفريق الوحدات العسكرية الأوكرانية بنيران المدفعية الروسية وإعادتها إلى خطوطها الأصلية.وأضاف البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وثماني عربات قتالية مصفحة و21 مركبة".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، سيطرت وحدات من الجيش الروسي خلال العمليات الهجومية، على منطقة غوروبييفكا بمقاطعة خاركوف، وألحقت هزيمة كبيرة بوحدات اللواء الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 عسكريا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين"."في سياق مكافحة المدفعية المضادة تم تدمير بطاريتي مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تريفونوفكا ونوفونيكولايفكا بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى فصيل من راجمات " هيمارس" الأمريكية في منطقة دروبيشيفو (في جمهورية دونيتسك)".كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق نوفويفانوفكا، ومنطقة ميكولايف، وأودنوروبوفكا ، بمنطقة خاركيف، وكراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "أسقطت أنظمتنا الدفاعية الجوية 10 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في مناطق كيروفو، وسوخانوفو ، وكوتشيرسكوي ، وديميترينكو بمقاطعة خيرسون، وإيفغينوفكا بمقاطعة نيكولاييف، وزيليوني غاي، وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكراسنوسيلوفكا، تيرنوفويه، وإنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه"."في مناطق بلدات أرتيموفسك وفيمكا وسوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات من طراز إيه إن/تي آر كيو - 37، وإيه إن/تي آر كيو - 50، أمريكية الصنع.وفي منطقة بلدة باليفكا، مقاطعة أوديسا، تم تدمير محطة اتصالات فضائية، التابعة لمركز الاتصالات الحكومي في أوكرانيا".وبالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة بتروبافلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير منصة صواريخ أوكرانية لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 300".وبخصوص الخسائر قال البيان: " إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 323 طائرة و161 مروحية و2266 طائرة مسيرة و381 منظومة صواريخ دفاع جوي و5876 دبابة وعربات قتالية مدرعة أخرى و871 راجمة صواريخ و3485 مدفع ميدان وهاون وكذلك 6635 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة ".انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ 24 من شباط/فبراير الماضي، حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف، بالإضافة إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-11-شخصا-إثر-هجوم-إرهابي-على-مقاطعة-بيلغورود-1069069934.html

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