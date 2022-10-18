عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولة-للقوات-الأوكرانية-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-مقاطعة-خيرسون-1069182558.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل قوات كييف لاختراق الدفاعات الروسية على منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون، والقضاء على أكثر من... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:44+0000
2022-10-18T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065520710_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_67e73a76f0d76915334718cdce6d39a2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت القوات الروسية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، محاولة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل قوات كييف، وتم تفريق الوحدات العسكرية الأوكرانية بنيران المدفعية الروسية وإعادتها إلى خطوطها الأصلية.وأضاف البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وثماني عربات قتالية مصفحة و21 مركبة".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، سيطرت وحدات من الجيش الروسي خلال العمليات الهجومية، على منطقة غوروبييفكا بمقاطعة خاركوف، وألحقت هزيمة كبيرة بوحدات اللواء الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 عسكريا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين"."في سياق مكافحة المدفعية المضادة تم تدمير بطاريتي مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تريفونوفكا ونوفونيكولايفكا بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى فصيل من راجمات " هيمارس" الأمريكية في منطقة دروبيشيفو (في جمهورية دونيتسك)".كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق نوفويفانوفكا، ومنطقة ميكولايف، وأودنوروبوفكا ، بمنطقة خاركيف، وكراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "أسقطت أنظمتنا الدفاعية الجوية 10 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في مناطق كيروفو، وسوخانوفو ، وكوتشيرسكوي ، وديميترينكو بمقاطعة خيرسون، وإيفغينوفكا بمقاطعة نيكولاييف، وزيليوني غاي، وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكراسنوسيلوفكا، تيرنوفويه، وإنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه"."في مناطق بلدات أرتيموفسك وفيمكا وسوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات من طراز إيه إن/تي آر كيو - 37، وإيه إن/تي آر كيو - 50، أمريكية الصنع.وفي منطقة بلدة باليفكا، مقاطعة أوديسا، تم تدمير محطة اتصالات فضائية، التابعة لمركز الاتصالات الحكومي في أوكرانيا".وبالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة بتروبافلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير منصة صواريخ أوكرانية لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 300".وبخصوص الخسائر قال البيان: " إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 323 طائرة و161 مروحية و2266 طائرة مسيرة و381 منظومة صواريخ دفاع جوي و5876 دبابة وعربات قتالية مدرعة أخرى و871 راجمة صواريخ و3485 مدفع ميدان وهاون وكذلك 6635 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة ".انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ 24 من شباط/فبراير الماضي، حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف، بالإضافة إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-11-شخصا-إثر-هجوم-إرهابي-على-مقاطعة-بيلغورود-1069069934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065520710_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_db4f33471ac528354ff63ba9891c7dce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون

11:44 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 18.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل قوات كييف لاختراق الدفاعات الروسية على منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون، والقضاء على أكثر من 90 عسكريا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت القوات الروسية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، محاولة وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة بروسكينسكوي، في مقاطعة خيرسون".
وأشار البيان إلى أنه تم إحباط محاولة من قبل قوات كييف، وتم تفريق الوحدات العسكرية الأوكرانية بنيران المدفعية الروسية وإعادتها إلى خطوطها الأصلية.
وأضاف البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، وثماني عربات قتالية مصفحة و21 مركبة".
وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، سيطرت وحدات من الجيش الروسي خلال العمليات الهجومية، على منطقة غوروبييفكا بمقاطعة خاركوف، وألحقت هزيمة كبيرة بوحدات اللواء الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني".
وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 عسكريا، ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين".
"في سياق مكافحة المدفعية المضادة تم تدمير بطاريتي مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تريفونوفكا ونوفونيكولايفكا بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى فصيل من راجمات " هيمارس" الأمريكية في منطقة دروبيشيفو (في جمهورية دونيتسك)".
كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق نوفويفانوفكا، ومنطقة ميكولايف، وأودنوروبوفكا ، بمنطقة خاركيف، وكراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمتنا الدفاعية الجوية 10 مسيرات أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في مناطق كيروفو، وسوخانوفو ، وكوتشيرسكوي ، وديميترينكو بمقاطعة خيرسون، وإيفغينوفكا بمقاطعة نيكولاييف، وزيليوني غاي، وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكراسنوسيلوفكا، تيرنوفويه، وإنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه".
"في مناطق بلدات أرتيموفسك وفيمكا وسوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات من طراز إيه إن/تي آر كيو - 37، وإيه إن/تي آر كيو - 50، أمريكية الصنع.
وفي منطقة بلدة باليفكا، مقاطعة أوديسا، تم تدمير محطة اتصالات فضائية، التابعة لمركز الاتصالات الحكومي في أوكرانيا".
وبالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة بتروبافلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير منصة صواريخ أوكرانية لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 300".
وبخصوص الخسائر قال البيان: " إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 323 طائرة و161 مروحية و2266 طائرة مسيرة و381 منظومة صواريخ دفاع جوي و5876 دبابة وعربات قتالية مدرعة أخرى و871 راجمة صواريخ و3485 مدفع ميدان وهاون وكذلك 6635 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة ".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود
15 أكتوبر, 19:25 GMT
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ 24 من شباط/فبراير الماضي، حيث أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف، بالإضافة إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:13 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала