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https://sputnikarabic.ae/20221018/السفير-الأوغندي-لدى-روسيا-يعلن-أن-واشنطن-لن-تستطيع-منع-تعاون-الدول-الأفريقية-مع-موسكو-1069170183.html
السفير الأوغندي لدى روسيا يعلن أن واشنطن لن تستطيع منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو
السفير الأوغندي لدى روسيا يعلن أن واشنطن لن تستطيع منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو
أعلن سفير أوغندا لدى روسيا، موسى كيزيجي، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو، حيث لا ينبغي لواشنطن أن تتحرك في هذا الاتجاه... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T07:38+0000
2022-10-18T07:38+0000
روسيا
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وقال السفير الأوغندي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنهم لن ينجحوا، الدول الأفريقية لها سيادة، لذا فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السير في هذا الاتجاه ولن تنجح، لديهم مشاكلهم الخاصة ولدينا مشاكلنا".وتحدث السفير بشأن قضية بناء محطة للطاقة النووية في أوغندا، قال إنه بسبب فيروس كورونا المستجد توقف هذا المشروع، ولكن ستُعقد قريبا لجنة حكومية دولية في كمبالا، حيث ستتم مناقشة هذا الموضوع كأولوية تمامًا مثل خطط المشاريع المشتركة في الفضاء، مؤكدا على وجود رواسب ضخمة من اليورانيوم في بلادنا وهي الأكبر في العالم".وأشار السفير الأوغندي لدى روسيا، موسى كيزيجي، إلى أن بلاده تعتزم البدء في تصدير النفط والغاز إلى الدول المهتمة في السنوات الـ15 المقبلة وقد بدأت ببناء خط الأنابيب لهذه المهمة.
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السفير الأوغندي لدى روسيا يعلن أن واشنطن لن تستطيع منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو

07:38 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن سفير أوغندا لدى روسيا، موسى كيزيجي، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو، حيث لا ينبغي لواشنطن أن تتحرك في هذا الاتجاه لأن الدول الأفريقية دول ذات سيادة.
وقال السفير الأوغندي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنهم لن ينجحوا، الدول الأفريقية لها سيادة، لذا فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السير في هذا الاتجاه ولن تنجح، لديهم مشاكلهم الخاصة ولدينا مشاكلنا".
وتحدث السفير بشأن قضية بناء محطة للطاقة النووية في أوغندا، قال إنه بسبب فيروس كورونا المستجد توقف هذا المشروع، ولكن ستُعقد قريبا لجنة حكومية دولية في كمبالا، حيث ستتم مناقشة هذا الموضوع كأولوية تمامًا مثل خطط المشاريع المشتركة في الفضاء، مؤكدا على وجود رواسب ضخمة من اليورانيوم في بلادنا وهي الأكبر في العالم".
وأشار السفير الأوغندي لدى روسيا، موسى كيزيجي، إلى أن بلاده تعتزم البدء في تصدير النفط والغاز إلى الدول المهتمة في السنوات الـ15 المقبلة وقد بدأت ببناء خط الأنابيب لهذه المهمة.
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