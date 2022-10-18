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https://sputnikarabic.ae/20221018/السلطة-الفلسطينية-ترحب-بقرار-أستراليا-سحب-اعترافها-بالقدس-الغربية-عاصمة-إسرائيل--1069169876.html
السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة إسرائيل
السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة إسرائيل
علقت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على إعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T07:10+0000
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وثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السياده على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعلنت الحكومة الأسترالية، في وقت سابق اليوم، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221018/تل-أبيب-تستدعي-السفير-الأسترالي-على-خلفية-تراجع-بلاده-عن-الاعتراف-بالقدس-الغربية-عاصمة-لإسرائيل-1069167927.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أستراليا, آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أستراليا, آخر أخبار القدس الأن

السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة إسرائيل

07:10 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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علقت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على إعلان أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، "قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السياده على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي على خلفية تراجع بلاده عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
04:56 GMT
وأعلنت الحكومة الأسترالية، في وقت سابق اليوم، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
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