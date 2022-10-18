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https://sputnikarabic.ae/20221018/الطوارئ-الروسية-تعلن-ارتفاع-عدد-القتلى-إثر-حادثة-تحطم-الطائرة-في-ييسك-إلى-14-شخصا-1069190317.html
الطوارئ الروسية تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر حادثة تحطم الطائرة في ييسك إلى 14 شخصا
الطوارئ الروسية تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر حادثة تحطم الطائرة في ييسك إلى 14 شخصا
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا سقوط المقاتلة الروسية في مدينة ييسك إلى 14 شخصا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:09+0000
2022-10-18T13:10+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية: "في الواقع هناك 14 قتيلا بالفعل". وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة العسكرية في ييسك.وذكرت اللجنة على صفحتها على منصة "تلغرام"، أن التحقيق يرجح حصول عطل فني في الطائرة تسبب بسقوطها في مدينة ييسك.وبحسب التقرير الصادر عن لجنة التحقيق: "في الوقت الحالي يدرس التحقيق وجود عطل فني في الطائرة باعتباره السبب الرئيسي للسقوط".وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها قامت بفحص تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة بعد العثور عليه في موقع تحطم الطائرة في ييسك.وارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 14 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.
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الطوارئ الروسية تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر حادثة تحطم الطائرة في ييسك إلى 14 شخصا

13:09 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 18.10.2022)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات سقوط الطائرة "سو-34" في مدينة ييسك، روسيا 17 أكتوبر 2022
تداعيات سقوط الطائرة سو-34 في مدينة ييسك، روسيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا سقوط المقاتلة الروسية في مدينة ييسك إلى 14 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية: "في الواقع هناك 14 قتيلا بالفعل".
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها ترجح فرضية "الخلل التقني" كسبب رئيسي لتحطم المقاتلة العسكرية في ييسك.
وذكرت اللجنة على صفحتها على منصة "تلغرام"، أن التحقيق يرجح حصول عطل فني في الطائرة تسبب بسقوطها في مدينة ييسك.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة التحقيق: "في الوقت الحالي يدرس التحقيق وجود عطل فني في الطائرة باعتباره السبب الرئيسي للسقوط".
وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها قامت بفحص تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة بعد العثور عليه في موقع تحطم الطائرة في ييسك.
وارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 14 شخصا بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 19 آخرون.
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