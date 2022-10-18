https://sputnikarabic.ae/20221018/القوات-البرية-للحرس-الثوري-تنفذ-ذروة-عملياتها-خلال-مناورات-إيران-القوية-1069196585.html
القوات البرية للحرس الثوري تنفذ ذروة عملياتها خلال مناورات "إيران القوية"
القوات البرية للحرس الثوري تنفذ ذروة عملياتها خلال مناورات "إيران القوية"
أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أن مناورات "إيران القوية" ستشهد غدا الأربعاء ذروة العمليات المخطط لها. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T15:13+0000
2022-10-18T15:13+0000
2022-10-18T15:13+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال باكبور إن العمليات المخطط لها لليوم الثالث من المناورات ستنفذ حسب الجدول الزمني اعتبارا من صباح غد الأربعاء.وأضاف أنه في اليومين المقبلين سنشهد ذروة عمليات مناورات القوات البرية للحرس الثوري.وأوضح أن غداً ستبدأ الوحدات المدرعة والقوات الخاصة وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة القتالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها.وتم إرسال وحدات قتالية جديدة للقوات البرية للحرس الثوري إلى منطقة المناورات، وشملت القوات الجديدة أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى الجسور المتحركة.وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري قد انطلقت أمس الاثنين تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.وتواصل القوات البرية للحرس الثوري لليوم الثاني على التوالي مناوراتها في منطقة أرس شمال غربي البلاد.وتهدف المناورات لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، قد صرح في وقت سابق، بأن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-مناورات-لقواته-البرية-لرفع-مستوى-الاستعداد-القتالي-1069078234.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
القوات البرية للحرس الثوري تنفذ ذروة عملياتها خلال مناورات "إيران القوية"
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أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أن مناورات "إيران القوية" ستشهد غدا الأربعاء ذروة العمليات المخطط لها.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال
باكبور إن العمليات المخطط لها لليوم الثالث من المناورات ستنفذ حسب الجدول الزمني اعتبارا من صباح غد الأربعاء.
وأضاف أنه في اليومين المقبلين سنشهد ذروة عمليات مناورات القوات البرية للحرس الثوري.
وأوضح أن غداً ستبدأ الوحدات المدرعة والقوات الخاصة وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة القتالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وتم إرسال وحدات قتالية جديدة للقوات البرية للحرس الثوري إلى منطقة المناورات، وشملت القوات الجديدة أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى الجسور المتحركة.
وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري
قد انطلقت أمس الاثنين تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.
وتواصل القوات البرية للحرس الثوري لليوم الثاني على التوالي مناوراتها في منطقة أرس شمال غربي البلاد.
وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي.
وتهدف المناورات لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني
العميد محمد باكبور، قد صرح في وقت سابق، بأن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.