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https://sputnikarabic.ae/20221018/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعزز-قصف-مدينة-إينيرغودار-ما-يؤدي-لأعطال-في-الكهرباء--1069211885.html
القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قصف مدينة إينيرغودار ما يؤدي لأعطال في الكهرباء
القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قصف مدينة إينيرغودار ما يؤدي لأعطال في الكهرباء
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية عززت قصف مدينة إينيرغودار، ما أدى لانقطاع الطاقة الكهربائية في بعض أجزاء المدينة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T22:17+0000
2022-10-18T22:17+0000
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الآن القصف تعزز. انقطعت الطاقة الكهربائية في المدينة جزئياً. في الوقت الحالي يتواصل قصف المدينة".هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قصف مدينة إينيرغودار ما يؤدي لأعطال في الكهرباء

22:17 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية عززت قصف مدينة إينيرغودار، ما أدى لانقطاع الطاقة الكهربائية في بعض أجزاء المدينة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الآن القصف تعزز. انقطعت الطاقة الكهربائية في المدينة جزئياً. في الوقت الحالي يتواصل قصف المدينة".
هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.
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