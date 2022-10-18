https://sputnikarabic.ae/20221018/الكرملين-يؤكد-استمرار-عمل-الأجهزة-الخاصة-الروسية-في-التحقيق-بتفجير-جسر-القرم-1069179832.html

الكرملين يؤكد استمرار عمل الأجهزة الخاصة الروسية في التحقيق بتفجير جسر القرم

الكرملين يؤكد استمرار عمل الأجهزة الخاصة الروسية في التحقيق بتفجير جسر القرم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن قد تم تسليم المتفجرات للهجوم الإرهابي على جسر القرم عن طريق البحر من... 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T10:17+0000

2022-10-18T10:17+0000

2022-10-18T10:17+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان من الممكن ظهور شروط جديدة لتمديد صفقة الحبوب بسبب حقيقة أن المتفجرات للهجوم الإرهابي على جسر القرم يمكن أن تكون قد تم تسليمها بواسطة شاحنة حبوب، قائلا: "في الواقع هناك معلومات تفيد بأنها يمكن أنها أتت عن طريق البحر من أوديسا، لكن جميع التفاصيل الأخرى يتم توضيحها وإثباتها من قبل خدماتنا الخاصة، لذا فإن أي بيانات إضافية مستحيلة الآن".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن الأمن الفيدرالي الروسي أكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية تفجير جسر القرم الإرهابية تم تسليمها عن طريق البحر، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم استخدام ناقلة حبوب لهذا الغرض بالضبط أم لا.وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقده في كازاخستان إلى أنه "إذا تم استخدام الممرات الإنسانية لتنفيذ هجمات إرهابية، فإن ذلك سوف يستدعي تساؤلات حول صفقة الحبوب"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد مثل هذه المعلومات."ذكرت وكالة الأمن الفيدرالية أن هذه الشحنة المزعومة، أو بتعبير أدق المتفجرات، قد تم إرسالها عن طريق البحر من أوديسا، ولم يتم تحديد بالضبط ما إذا كان ذلك تم عن طريق ناقلة حبوب، هذا سؤال، لا يوجد إجابة عليه بعد".وتابع بوتين: "بالطبع، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، صدرت تعليمات للأجهزة المعنية بتشديد الرقابة من أجل ضمان سلامة جميع مرافق البنية التحتية الحيوية، وفي كل منها، ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، وفي مرافق الطاقة، على مستويات مختلفة، وعلى مختلف الفئات وفي مرافق النقل"."إذا اتضح أن الممرات الإنسانية تستخدم لارتكاب أعمال إرهابية، فإن هذا بالطبع سيثير سؤالا كبيرا حول مواصلة عمل هذا الممر (ممرات الحبوب)، ولكن حتى الآن، ليس لدينا مثل هذه البيانات".وقال بوتين مجيبا على سؤال حول رد روسيا الاتحادية في حال أثبت أن المتفجرات أتت تحت ستار تصدير الحبوب، قال: "الجواب بسيط؛ سنغلق الممر وهذا كل شيء"، لكنه أضاف أن كل شيء يجب أن يتم بشكل موثّق، ولكن في الوقت الحالي "لا توجد مثل هذه المعلومات".وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في وقت سابق، أنه في صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق في 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.وقال مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خططت للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.ووقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف