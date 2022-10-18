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الكويت تعلن عن تضامنها الكامل مع السعودية حيال التصريحات عقب قرار "أوبك+"
الكويت تعلن عن تضامنها الكامل مع السعودية حيال التصريحات عقب قرار "أوبك+"
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن "القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T11:34+0000
2022-10-18T11:34+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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ونوهّت في بيان لها أن "هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك+" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها عن "تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" مؤخرا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص".وأشادت "بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".كانت أمريكا ودول غربية أخرى انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الطاقة-الإماراتي-يؤكد-أن-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-فني-بحت-1069112677.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, العالم العربي

الكويت تعلن عن تضامنها الكامل مع السعودية حيال التصريحات عقب قرار "أوبك+"

11:34 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن "القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
ونوهّت في بيان لها أن "هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك+" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها عن "تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" مؤخرا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص".
وأشادت "بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط فني بحت
16 أكتوبر, 21:47 GMT
كانت أمريكا ودول غربية أخرى انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس الماضي، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
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