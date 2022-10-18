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https://sputnikarabic.ae/20221018/المتحدث-الرسمي-للبنتاغون-يؤكد-النظر-في-الدفع-مقابل-خدمات-ستارلينك-في-أوكرانيا-1069166776.html
البنتاغون يؤكد النظر في الدفع مقابل خدمات ستارلينك في أوكرانيا
البنتاغون يؤكد النظر في الدفع مقابل خدمات ستارلينك في أوكرانيا
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دفع تكاليف خدمات الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" في أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم البنتاغون لوكالة... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T01:15+0000
2022-10-18T01:32+0000
إيلون ماسك
شركة "سبيس إكس"
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
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كانت وسائل الإعلام الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.وفي ذات الصدد، صرح مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع لم تدفع لشركة سبيس إكس أي أموال لدعم خدمات ستارلينك في أوكرانيا، في هذا الوقت.وفي وقت سابق هذا الشهر، طل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، مؤخرا من البنتاغون المساعدة في دفع رسوم خدمة الإنترنت المقدمة من شركته ستارلينك، والتي يتم توفيرها حاليا لأوكرانيا مجانا.ومع ذلك، أوضح ماسك بعد ذلك أن سبيس إكس ستستمر في تقديم خدمة ستارلينك مجانا على الرغم من حقيقة أن مقاولي الخدمة الدفاعية الآخرين يتلقون تمويلا من الحكومة الأمريكية لتوفير معدات عسكرية لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221014/البنتاغون-يقول-إن-توقف-ماسك-عن-إمداد-أوكرانيا-بخدمات-ستارلينك-سيكلفها-مئات-الملايين-من-الدولارات-1069030754.html
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إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي
إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يؤكد النظر في الدفع مقابل خدمات ستارلينك في أوكرانيا

01:15 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 01:32 GMT 18.10.2022)
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAمستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
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تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دفع تكاليف خدمات الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" في أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم البنتاغون لوكالة سبوتنيك يوم الاثنين.
وقال المتحدث عندما سئل عما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية تفكر في دفع تكاليف خدمات ستارلينك في أوكرانيا، "نحن نبحث في جميع أنواع الخيارات المختلفة، وهذا شيء واحد يجب مراعاته".
كانت وسائل الإعلام الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.
وفي ذات الصدد، صرح مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع لم تدفع لشركة سبيس إكس أي أموال لدعم خدمات ستارلينك في أوكرانيا، في هذا الوقت.
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وفي وقت سابق هذا الشهر، طل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، مؤخرا من البنتاغون المساعدة في دفع رسوم خدمة الإنترنت المقدمة من شركته ستارلينك، والتي يتم توفيرها حاليا لأوكرانيا مجانا.
ومع ذلك، أوضح ماسك بعد ذلك أن سبيس إكس ستستمر في تقديم خدمة ستارلينك مجانا على الرغم من حقيقة أن مقاولي الخدمة الدفاعية الآخرين يتلقون تمويلا من الحكومة الأمريكية لتوفير معدات عسكرية لأوكرانيا.
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