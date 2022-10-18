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https://sputnikarabic.ae/20221018/الهند-وبريطانيا-تشكلان-مجموعة-عمل-مشتركة-في-مجال-الصناعة-الدفاعية-1069211019.html
الهند وبريطانيا تشكلان مجموعة عمل مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية
الهند وبريطانيا تشكلان مجموعة عمل مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية
أعلنت الهند والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجموعة عمل مشتركة جديدة للصناعة الدفاعية، والتي عقدت أول اجتماع لها على هامش معرض الدفاع الهندي الكبير "ديف... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:21+0000
2022-10-18T21:21+0000
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نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت المفوضية السامية البريطانية في نيودلهي في بيان: "اجتمعت منظمات صناعة الدفاع من الهند والمملكة المتحدة معا لإنشاء مجموعة عمل مشتركة جديدة للصناعة الدفاعية من أجل تعاون أكثر فاعلية".وتابع البيان: "عقد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والهند في صناعة الدفاع على جانبي معرض ’ديف إكسبو 2022’ في جانديناجار، غوجارات اليوم".وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن المجموعة المشتركة هي جزء من مبادرة البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون الدفاعي "من خلال التعاون الصناعي".وفقا للمفوضية البريطانية العليا، أصدرت المملكة المتحدة أول رخصة تصدير عامة مفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الهند، كجزء من شراكة أعمق بين البلدين، مما قلل من وقت الشحن لمشتريات الدفاع.بدأ معرض "ديف إكسبو 2022" اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه كان مقررا في البداية في مارس/ آذار، لكن جرى تأجيله لاحقا وسط مشكلات لوجستية. يقام المعرض في الهند مرة كل عامين وتنظمه وزارة الدفاع في البلاد واتحاد الصناعة الهندي، ويعد أحد أكبر المعارض في صناعة الأسلحة في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مصر-والإمارات-تبحثان-التعاون-في-الصناعات-الدفاعية-1068723713.html
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, بريطانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, بريطانيا, العالم

الهند وبريطانيا تشكلان مجموعة عمل مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية

21:21 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017
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أعلنت الهند والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجموعة عمل مشتركة جديدة للصناعة الدفاعية، والتي عقدت أول اجتماع لها على هامش معرض الدفاع الهندي الكبير "ديف إكسبو 2022".
نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت المفوضية السامية البريطانية في نيودلهي في بيان: "اجتمعت منظمات صناعة الدفاع من الهند والمملكة المتحدة معا لإنشاء مجموعة عمل مشتركة جديدة للصناعة الدفاعية من أجل تعاون أكثر فاعلية".
وتابع البيان: "عقد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والهند في صناعة الدفاع على جانبي معرض ’ديف إكسبو 2022’ في جانديناجار، غوجارات اليوم".
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7 أكتوبر, 09:34 GMT
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن المجموعة المشتركة هي جزء من مبادرة البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون الدفاعي "من خلال التعاون الصناعي".
وفقا للمفوضية البريطانية العليا، أصدرت المملكة المتحدة أول رخصة تصدير عامة مفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الهند، كجزء من شراكة أعمق بين البلدين، مما قلل من وقت الشحن لمشتريات الدفاع.
بدأ معرض "ديف إكسبو 2022" اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه كان مقررا في البداية في مارس/ آذار، لكن جرى تأجيله لاحقا وسط مشكلات لوجستية. يقام المعرض في الهند مرة كل عامين وتنظمه وزارة الدفاع في البلاد واتحاد الصناعة الهندي، ويعد أحد أكبر المعارض في صناعة الأسلحة في العالم.
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