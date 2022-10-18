https://sputnikarabic.ae/20221018/اليونان-تزيد-وارداتها-من-البضائع-الروسية-1069189285.html
اليونان تزيد وارداتها من البضائع الروسية
اليونان تزيد وارداتها من البضائع الروسية
أفاد مكتب الإحصاء اليوناني Elstat، بزيادة واردات السلع الروسية إلى اليونان بشكل كبير مقارنة بعام 2021. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:57+0000
2022-10-18T12:57+0000
2022-10-18T12:57+0000
اقتصاد
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أشار المكتب إلى حدوث هذه الزيادة، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، بنسبة وصلت لـ137.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.واشترت اليونان الألمنيوم الخام مقابل 57 مليون يورو.كما بلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى روسيا في أغسطس من هذا العام 8,1 مليون يورو، أي أقل بنسبة 44,2 في المئة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي عندما بلغت 14,6 مليون يورو.وأشار مكتب الإحصاء إلى أن القيمة الإجمالية للواردات اليونانية من روسيا لعام 2021 بأكمله كانت 4.302 مليار يورو.ووفقا للمكتب في العام الماضي كانت 656 شركة يونانية تستورد البضائع من روسيا، وكانت 639 شركة يونانية تصدر البضائع إلى روسيا.
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اقتصاد
اليونان تزيد وارداتها من البضائع الروسية
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أفاد مكتب الإحصاء اليوناني Elstat، بزيادة واردات السلع الروسية إلى اليونان بشكل كبير مقارنة بعام 2021.
أشار المكتب إلى حدوث هذه الزيادة، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، بنسبة وصلت لـ137.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء في بيان مكتب الإحصاء اليوناني: "في أغسطس 2022، بلغت قيمة واردات اليونان من روسيا 1,207 مليار يورو، بزيادة قدرها 178,3 في المئة، مقارنة بأغسطس2021، عندما وصلت لـ433,7 مليون يورو".
واشترت اليونان الألمنيوم الخام مقابل 57 مليون يورو.
كما بلغت قيمة الصادرات
اليونانية إلى روسيا في أغسطس من هذا العام 8,1 مليون يورو، أي أقل بنسبة 44,2 في المئة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي عندما بلغت 14,6 مليون يورو.
بين يناير وأغسطس 2022، بلغت قيمة الواردات اليونانية من روسيا 5.727 مليار يورو، بزيادة قدرها 137.3% مقارنة بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، حيث بلغت 2.413 مليار يورو، وفق ما أوردته Elstat.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن القيمة الإجمالية للواردات اليونانية من روسيا لعام 2021 بأكمله كانت 4.302 مليار يورو.
ووفقا للمكتب في العام الماضي كانت 656 شركة يونانية تستورد البضائع من روسيا، وكانت 639 شركة يونانية تصدر البضائع إلى روسيا.