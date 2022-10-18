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https://sputnikarabic.ae/20221018/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-1200-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069172365.html
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الثلاثاء، إلى ما يقرب من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:37+0000
2022-10-18T08:37+0000
العالم
اقتصاد
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وافتتح تداول العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 5.7 %، لتصل إلى نحو 1،223 دولار لكل ألف متر مكعب. تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1،296.8 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بياناتICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20221010/تراجع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-1500-دولار-للمرة-الأولى-منذ-يونيو-1068814905.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب

08:37 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الثلاثاء، إلى ما يقرب من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.
وافتتح تداول العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 5.7 %، لتصل إلى نحو 1،223 دولار لكل ألف متر مكعب. تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1،296.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.
وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بياناتICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1500 دولار للمرة الأولى منذ يونيو
10 أكتوبر, 06:46 GMT
ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.
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