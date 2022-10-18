https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
يتميز المدفع الرشاش الروسي "بيتشينغ" بالموثوقية والأداء العالي ويوفر لمن يملكه قوة نيرانية هائلة تمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف المعادية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T20:25+0000
2022-10-18T20:25+0000
2022-10-18T20:25+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ويعد مدفع "بيتشينغ" واحد من أفضل المدافع الرشاشة التي تستخدم طلقات عيار 7.62 ملم، إن لم يكن الأفضل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لمدفع "بيتشينغ" الرشاش؟ويتميز رشاش "بيتشينغ" بقدرته على توفير قوة نيرانية بمعدلات عالية لفترة طويلة مما يمكن حامله من حسم المعركة لصالحه.ولفت الموقع إلى أن الرشاش الروسي أثبت كفاءته وقدرته على العمل في جميع الظروف الجوية مما يجعله اختيارا مثاليا لتسليح أفرع القوات المسلحة لأي دولة التي تقوم بمهام حماية الحدود، إضافة إلى كونه سلاحا جيدا لوحدات القوات الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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يتميز المدفع الرشاش الروسي "بيتشينغ" بالموثوقية والأداء العالي ويوفر لمن يملكه قوة نيرانية هائلة تمكنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف المعادية.
ويعد مدفع "بيتشينغ" واحد من أفضل المدافع الرشاشة التي تستخدم طلقات عيار 7.62 ملم، إن لم يكن الأفضل، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية لمدفع "بيتشينغ" الرشاش؟
الطلقات: عيار (54 * 7.62 ملم).
معدل الإطلاق: من 600 إلى 800 طلقة في الدقيقة.
الوزن من دون ذخيرة: 8.2 كلغم.
التسليح: شريط ذخيرة 100 طلقة/ صندوق سعة 200 طلقة.
ويتميز رشاش "بيتشينغ" بقدرته على توفير قوة نيرانية
بمعدلات عالية لفترة طويلة مما يمكن حامله من حسم المعركة لصالحه.
ولفت الموقع إلى أن الرشاش الروسي أثبت كفاءته وقدرته على العمل في جميع الظروف الجوية مما يجعله اختيارا مثاليا لتسليح أفرع القوات المسلحة لأي دولة التي تقوم بمهام حماية الحدود
، إضافة إلى كونه سلاحا جيدا لوحدات القوات الخاصة.