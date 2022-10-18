https://sputnikarabic.ae/20221018/بلينكين-يحث-على-عدم-ترك-العالم-من-دون-قيادة-أمريكية-1069180898.html
بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية
بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه في جامعة "ستانفورد"، إنه "لا ينبغي السماح للعالم بالبقاء من دون قيادة الولايات المتحدة". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T10:45+0000
2022-10-18T10:45+0000
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خلال كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، قال بلينكن إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك الآن منافسة على شكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة الجديدة، والتي ستنعكس قيمها في المستقبل.في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده أن العالم لا ينظم نفسه. وبحسبه، إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح القائد الجديد، فإن شخصًا آخر سيحل محل الزعيم، ربما الصين، التي لا تتوافق قيمها بشكل كامل مع مصالح وقيم الولايات المتحدة.والخيار الآخر، بحسب بلينكن، هو أنه "لن يكون هناك زعيم، وبعد ذلك سيكون هناك فراغ يمكن أن تملأه الأشياء السيئة"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي.أذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية تفكك هيمنة الغرب. في وقت لاحق، تم التنبؤ أيضًا بنهاية الهيمنة الأمريكية في الصين.
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بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه في جامعة "ستانفورد"، إنه "لا ينبغي السماح للعالم بالبقاء من دون قيادة الولايات المتحدة".
خلال كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، قال بلينكن إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك الآن منافسة على شكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة الجديدة، والتي ستنعكس قيمها في المستقبل.
في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده أن العالم لا ينظم نفسه. وبحسبه، إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح القائد الجديد، فإن شخصًا آخر سيحل محل الزعيم، ربما الصين، التي لا تتوافق قيمها بشكل كامل مع مصالح وقيم الولايات المتحدة.
والخيار الآخر، بحسب بلينكن، هو أنه "لن يكون هناك زعيم، وبعد ذلك سيكون هناك فراغ يمكن أن تملأه الأشياء السيئة"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي.
أذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية تفكك هيمنة الغرب. في وقت لاحق، تم التنبؤ أيضًا بنهاية الهيمنة الأمريكية في الصين.