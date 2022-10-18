عربي
https://sputnikarabic.ae/20221018/بلينكين-يحث-على-عدم-ترك-العالم-من-دون-قيادة-أمريكية-1069180898.html
بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية
بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه في جامعة "ستانفورد"، إنه "لا ينبغي السماح للعالم بالبقاء من دون قيادة الولايات المتحدة". 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T10:45+0000
2022-10-18T10:45+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069180736_87:0:2914:1590_1920x0_80_0_0_615596851b71097badc70bd52f7e830d.jpg
خلال كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، قال بلينكن إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك الآن منافسة على شكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة الجديدة، والتي ستنعكس قيمها في المستقبل.في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده أن العالم لا ينظم نفسه. وبحسبه، إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح القائد الجديد، فإن شخصًا آخر سيحل محل الزعيم، ربما الصين، التي لا تتوافق قيمها بشكل كامل مع مصالح وقيم الولايات المتحدة.والخيار الآخر، بحسب بلينكن، هو أنه "لن يكون هناك زعيم، وبعد ذلك سيكون هناك فراغ يمكن أن تملأه الأشياء السيئة"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي.أذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية تفكك هيمنة الغرب. في وقت لاحق، تم التنبؤ أيضًا بنهاية الهيمنة الأمريكية في الصين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069180736_440:0:2560:1590_1920x0_80_0_0_804f1da9e1b126ec066e627ed973274f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير
وسائط متعددة, كاريكاتير

بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية

10:45 GMT 18.10.2022
© Sputnikبلينكين يحث على عدم مغادرة العالم بدون قيادة أمريكية
بلينكين يحث على عدم مغادرة العالم بدون قيادة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه في جامعة "ستانفورد"، إنه "لا ينبغي السماح للعالم بالبقاء من دون قيادة الولايات المتحدة".
خلال كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، قال بلينكن إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك الآن منافسة على شكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة الجديدة، والتي ستنعكس قيمها في المستقبل.
في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده أن العالم لا ينظم نفسه. وبحسبه، إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح القائد الجديد، فإن شخصًا آخر سيحل محل الزعيم، ربما الصين، التي لا تتوافق قيمها بشكل كامل مع مصالح وقيم الولايات المتحدة.
والخيار الآخر، بحسب بلينكن، هو أنه "لن يكون هناك زعيم، وبعد ذلك سيكون هناك فراغ يمكن أن تملأه الأشياء السيئة"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي.
أذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية تفكك هيمنة الغرب. في وقت لاحق، تم التنبؤ أيضًا بنهاية الهيمنة الأمريكية في الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:13 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала