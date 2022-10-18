https://sputnikarabic.ae/20221018/بلينكين-يحث-على-عدم-ترك-العالم-من-دون-قيادة-أمريكية-1069180898.html

بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية

بلينكين يحث على عدم ترك العالم من دون قيادة أمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه في جامعة "ستانفورد"، إنه "لا ينبغي السماح للعالم بالبقاء من دون قيادة الولايات المتحدة". 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T10:45+0000

2022-10-18T10:45+0000

2022-10-18T10:45+0000

وسائط متعددة

كاريكاتير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069180736_87:0:2914:1590_1920x0_80_0_0_615596851b71097badc70bd52f7e830d.jpg

خلال كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، قال بلينكن إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك الآن منافسة على شكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة الجديدة، والتي ستنعكس قيمها في المستقبل.في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده أن العالم لا ينظم نفسه. وبحسبه، إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تصبح القائد الجديد، فإن شخصًا آخر سيحل محل الزعيم، ربما الصين، التي لا تتوافق قيمها بشكل كامل مع مصالح وقيم الولايات المتحدة.والخيار الآخر، بحسب بلينكن، هو أنه "لن يكون هناك زعيم، وبعد ذلك سيكون هناك فراغ يمكن أن تملأه الأشياء السيئة"، بحسب وزير الخارجية الأمريكي.أذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية تفكك هيمنة الغرب. في وقت لاحق، تم التنبؤ أيضًا بنهاية الهيمنة الأمريكية في الصين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وسائط متعددة, كاريكاتير