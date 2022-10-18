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بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي
بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عن طريق الفيديو يوم غد الأربعاء الموافق لـ19... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:34+0000
2022-10-18T12:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية عن طريق الفيديو في 19 أكتوبر".وأكد البيان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، سيقدم تقريرا خلال الاجتماع.وفي هذا الاجتماع الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الكرملين-يعلن-عقد-بوتين-اجتماعا-عملياتيا-لمجلس-الأمن-الروسي-1069092047.html
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روسيا

بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي

12:34 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 18.10.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع مجلس الأمن القومي الروسي
اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عن طريق الفيديو يوم غد الأربعاء الموافق لـ19 أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية عن طريق الفيديو في 19 أكتوبر".

وأشار بيان الكرملين إلى أنه "من المقرر النظر في القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي في مجال الهجرة وتنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والاستقرار الاجتماعي والسياسي".

وأكد البيان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، سيقدم تقريرا خلال الاجتماع.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
الكرملين يعلن عقد بوتين اجتماعا "عملياتيا" لمجلس الأمن الروسي
16 أكتوبر, 14:20 GMT

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف أمس، أن "بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا عملياتيا أسبوعيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي".

وفي هذا الاجتماع الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.
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