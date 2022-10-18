https://sputnikarabic.ae/20221018/بوتين-يعقد-اجتماعا-أسبوعيا-لمجلس-الأمن-الروسي-1069184439.html
بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي
بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عن طريق الفيديو يوم غد الأربعاء الموافق لـ19... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:34+0000
2022-10-18T12:34+0000
2022-10-18T12:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية عن طريق الفيديو في 19 أكتوبر".وأكد البيان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، سيقدم تقريرا خلال الاجتماع.وفي هذا الاجتماع الدوري، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الكرملين-يعلن-عقد-بوتين-اجتماعا-عملياتيا-لمجلس-الأمن-الروسي-1069092047.html
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روسيا
بوتين يعقد اجتماعا دوريا لمجلس الأمن الروسي
12:34 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عن طريق الفيديو يوم غد الأربعاء الموافق لـ19 أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن التابع لروسيا الاتحادية عن طريق الفيديو في 19 أكتوبر".
وأشار بيان الكرملين إلى أنه "من المقرر النظر في القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي في مجال الهجرة وتنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والاستقرار الاجتماعي والسياسي".
وأكد البيان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
، دميتري ميدفيديف، سيقدم تقريرا خلال الاجتماع.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف أمس، أن "بوتين سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا عملياتيا أسبوعيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي".
وفي هذا الاجتماع الدوري
، يناقش بوتين وأعضاء مجلس الأمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكذلك قضايا الأمن الداخلي والخارجي.