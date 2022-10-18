https://sputnikarabic.ae/20221018/بيلاروسيا-تعلن-عن-توتر-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1069192428.html
بيلاروسيا تعلن عن توتر الوضع على الحدود مع أوكرانيا
بيلاروسيا تعلن عن توتر الوضع على الحدود مع أوكرانيا
صرح الجنرال أناتولي لابو، رئيس لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا متوتر وخطير. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:20+0000
2022-10-18T14:20+0000
2022-10-18T14:20+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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أضاف الجنرال بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" قائلا: "من الجانب الآخر، لا يحرس الحدود حرس الحدود فقط، ولكن أيضا الدفاع الإقليمي، وآخرون. لا نفهم حتى من، لأنهم يتجولون دون علامات تعريف. بطبيعة الحال، هناك توتر وخطر. كلما زاد عدد الأشخاص على الحدود، غير المتخصصين، زادت فرص نشوب صراعات".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا تعلن عن توتر الوضع على الحدود مع أوكرانيا
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صرح الجنرال أناتولي لابو، رئيس لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا متوتر وخطير.
أضاف الجنرال بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" قائلا: "من الجانب الآخر، لا يحرس الحدود حرس الحدود فقط، ولكن أيضا الدفاع الإقليمي، وآخرون. لا نفهم حتى من، لأنهم يتجولون دون علامات تعريف. بطبيعة الحال، هناك توتر وخطر. كلما زاد عدد الأشخاص على الحدود، غير المتخصصين، زادت فرص نشوب صراعات".
أشار الجنرال إلى أن سكان الحدود الأوكرانية يذهبون كل عام إلى الغابات في أراضي بيلاروسيا من أجل التوت والفطر. وقال لابو: "سمحنا لهم هذا العام أيضا، لكن المسلحين جاؤوا إلى القرى ولم يسمحوا لأي شخص بالذهاب - لا للتوت البري ولا للفطر".
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف
لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.
وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.