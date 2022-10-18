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محكمة أمريكية تبرئ مواطنا روسيا في تحقيق حول مزاعم "تواطؤ موسكو مع ترامب"
https://sputnikarabic.ae/20221018/تبرئة-مواطن-روسي-من-تهمة-الكذب-في-تحقيق-حول-تواطؤ-موسكو-مع-ترامب-1069211148.html
محكمة أمريكية تبرئ مواطنا روسيا في تحقيق حول مزاعم "تواطؤ موسكو مع ترامب"
محكمة أمريكية تبرئ مواطنا روسيا في تحقيق حول مزاعم "تواطؤ موسكو مع ترامب"
برأت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الثلاثاء، المواطن الروسي إيغور دانتشينكو، بعدما قررت أنه غير مذنب في أربعة من أصل خمسة اتهامات موجهة إليه وتتعلق بمزاعم حول... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T21:22+0000
2022-10-18T21:35+0000
روسيا
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فيرجينيا- سبوتنيك. ترتبط الاتهامات الموجهة إلى دانتشينكو بالإدلاء بأقوال كاذبة في تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مزاعم تواطؤ ترامب مع روسيا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن هيئة المحلفين الأمريكية توصلت إلى أن دانتشينكو "غير مذنب" في أربعة من أصل خمسة اتهامات، فيما أسقط قاض فيدرالي التهمة الخامسة، وكلها كانت متعلقة بإدلاء دانتشينكو بأقوال كاذبة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية حول "ملف ستيل".يطلق على الملف هذا الاسم نسبة إلى ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي زعم أن الكرملين تواطأ مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كي يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
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روسيا

محكمة أمريكية تبرئ مواطنا روسيا في تحقيق حول مزاعم "تواطؤ موسكو مع ترامب"

21:22 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 21:35 GMT 18.10.2022)
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / LM Otero
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يتبع
برأت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الثلاثاء، المواطن الروسي إيغور دانتشينكو، بعدما قررت أنه غير مذنب في أربعة من أصل خمسة اتهامات موجهة إليه وتتعلق بمزاعم حول علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا.
فيرجينيا- سبوتنيك. ترتبط الاتهامات الموجهة إلى دانتشينكو بالإدلاء بأقوال كاذبة في تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مزاعم تواطؤ ترامب مع روسيا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن هيئة المحلفين الأمريكية توصلت إلى أن دانتشينكو "غير مذنب" في أربعة من أصل خمسة اتهامات، فيما أسقط قاض فيدرالي التهمة الخامسة، وكلها كانت متعلقة بإدلاء دانتشينكو بأقوال كاذبة في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية حول "ملف ستيل".
يطلق على الملف هذا الاسم نسبة إلى ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي زعم أن الكرملين تواطأ مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كي يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
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