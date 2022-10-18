تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:17 GMT 18.10.2022
06:17 GMT 18.10.2022
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.
وذكر الإعلام الأوكراني أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وذكر الإعلام الأوكراني أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
06:16 GMT 18.10.2022
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.
06:16 GMT 18.10.2022