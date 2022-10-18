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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069168848.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T06:17+0000
2022-10-18T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:17 GMT 18.10.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:17 GMT 18.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا وانفجارات عنيفة تهز خاركوف
05:43 GMT
06:17 GMT 18.10.2022
وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.
وذكر الإعلام الأوكراني أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.
06:16 GMT 18.10.2022
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.
كما أعلنت السلطات المحلية أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط.

06:16 GMT 18.10.2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
غروسي يقول إن اتفاقا لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ممكن قبل نهاية العام
02:15 GMT
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Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
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