تقارير تشير إلى طرح "آبل" أحدث "آيباد برو" لها اليوم... بشريحة أكثر قوة
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINOالإعلان عن الجيل الرابع من حاسوب "آيباد" لشركة "آبل"، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012
الإعلان عن الجيل الرابع من حاسوب "آيباد" لشركة "آبل"، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINO
تشير العديد من التقارير إلى أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لإزاحة الستار عن أحدث جيل لها من الحاسوب اللوحي "آيباد برو" مساء اليوم الثلاثاء.
وقبل إطلاق الجهاز، ألمح رئيس "آبل"، تيم كوك، عبر "تويتر" اليوم إلى طرح "آيباد برو" الجديد، من خلال فيديو غامض نشره وغرد معه بعبارة "الاحتمالات لا نهائية".
The possibilities are endless. #TakeNote pic.twitter.com/msmJg865tr— Tim Cook (@tim_cook) October 18, 2022
كما أن شركة "آبل" قالت إن متجرها يجري بعض التحديثات، وطلبت من المستخدمين زيارته في وقت لاحق، وتلك الخطوة تحدث عادة عند إضافة "آبل" منتج جديد لأول مرة.
https://t.co/QBGqbjZsRM pic.twitter.com/HbYeDwxOi3— Mark Gurman (@markgurman) October 18, 2022
ومن المتوقع أن يتم طرح حاسوب "آيباد برو" الجديد بحجمين مختلفين، هما مقاس 11 بوصة، ومقاس أكبر هو 12.9 بوصة، وفقا لموقع "ماك وورلد".
كما أنه من المرجح أن يتم تشغيل "آيباد برو 2022" بواسطة شريحة "إم 2" الأكثر قوة الجديدة، بدلا من الشريحة السابقة "إم 1".
BREAKING: New iPad Pro models are releasing TOMORROW (10/18) ‼️👀 pic.twitter.com/xuiTbw6QkD— AppleTrack (@appltrack) October 17, 2022
وبخلاف "آيباد برو" الجديد، فقد لفتت التقارير إلى أن شركة "آبل" ستعلن عن منتجات جديدة أخرى لها، مثل الجيل العاشر من حاسوب "آيباد"، والنسخة الجديدة من قلم "آبل".