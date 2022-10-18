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https://sputnikarabic.ae/20221018/تقارير-تشير-إلى-طرح-آبل-أحدث-آيباد-برو-لها-اليوم-بشريحة-أكثر-قوة-1069193464.html
تقارير تشير إلى طرح "آبل" أحدث "آيباد برو" لها اليوم... بشريحة أكثر قوة
تقارير تشير إلى طرح "آبل" أحدث "آيباد برو" لها اليوم... بشريحة أكثر قوة
تشير العديد من التقارير إلى أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لإزاحة الستار عن أحدث جيل لها من الحاسوب اللوحي "آيباد برو" مساء اليوم الثلاثاء. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:39+0000
2022-10-18T14:39+0000
شركة آبل
منوعات
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وقبل إطلاق الجهاز، ألمح رئيس "آبل"، تيم كوك، عبر "تويتر" اليوم إلى طرح "آيباد برو" الجديد، من خلال فيديو غامض نشره وغرد معه بعبارة "الاحتمالات لا نهائية".كما أن شركة "آبل" قالت إن متجرها يجري بعض التحديثات، وطلبت من المستخدمين زيارته في وقت لاحق، وتلك الخطوة تحدث عادة عند إضافة "آبل" منتج جديد لأول مرة.ومن المتوقع أن يتم طرح حاسوب "آيباد برو" الجديد بحجمين مختلفين، هما مقاس 11 بوصة، ومقاس أكبر هو 12.9 بوصة، وفقا لموقع "ماك وورلد".كما أنه من المرجح أن يتم تشغيل "آيباد برو 2022" بواسطة شريحة "إم 2" الأكثر قوة الجديدة، بدلا من الشريحة السابقة "إم 1".وبخلاف "آيباد برو" الجديد، فقد لفتت التقارير إلى أن شركة "آبل" ستعلن عن منتجات جديدة أخرى لها، مثل الجيل العاشر من حاسوب "آيباد"، والنسخة الجديدة من قلم "آبل".
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شركة آبل, منوعات
شركة آبل, منوعات

تقارير تشير إلى طرح "آبل" أحدث "آيباد برو" لها اليوم... بشريحة أكثر قوة

14:39 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINOالإعلان عن الجيل الرابع من حاسوب "آيباد" لشركة "آبل"، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012
الإعلان عن الجيل الرابع من حاسوب آيباد لشركة آبل، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
الإعلان عن الجيل الرابع من حاسوب "آيباد" لشركة "آبل"، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINO
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تشير العديد من التقارير إلى أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لإزاحة الستار عن أحدث جيل لها من الحاسوب اللوحي "آيباد برو" مساء اليوم الثلاثاء.
وقبل إطلاق الجهاز، ألمح رئيس "آبل"، تيم كوك، عبر "تويتر" اليوم إلى طرح "آيباد برو" الجديد، من خلال فيديو غامض نشره وغرد معه بعبارة "الاحتمالات لا نهائية".
كما أن شركة "آبل" قالت إن متجرها يجري بعض التحديثات، وطلبت من المستخدمين زيارته في وقت لاحق، وتلك الخطوة تحدث عادة عند إضافة "آبل" منتج جديد لأول مرة.
ومن المتوقع أن يتم طرح حاسوب "آيباد برو" الجديد بحجمين مختلفين، هما مقاس 11 بوصة، ومقاس أكبر هو 12.9 بوصة، وفقا لموقع "ماك وورلد".
كما أنه من المرجح أن يتم تشغيل "آيباد برو 2022" بواسطة شريحة "إم 2" الأكثر قوة الجديدة، بدلا من الشريحة السابقة "إم 1".
وبخلاف "آيباد برو" الجديد، فقد لفتت التقارير إلى أن شركة "آبل" ستعلن عن منتجات جديدة أخرى لها، مثل الجيل العاشر من حاسوب "آيباد"، والنسخة الجديدة من قلم "آبل".
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