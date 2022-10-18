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https://sputnikarabic.ae/20221018/تقرير-إعلامي-يكشف-اختبار-تركيا-لصاروخ-باليستي-محلي-الصنع-1069192955.html
تقرير إعلامي يكشف اختبار تركيا لصاروخ باليستي محلي الصنع
تقرير إعلامي يكشف اختبار تركيا لصاروخ باليستي محلي الصنع
أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا اختبرت صاروخا باليستيا محلي الصنع فوق البحر الأسود. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:31+0000
2022-10-18T14:31+0000
رصد عسكري
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ذكر تقرير وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر، أن تركيا اختبرت صاروخا باليستيا قصير المدى، اليوم الثلاثاء، فوق البحر الأسود.اختبرت تركيا لأول مرة صواريخها الباليستية في مارس/آذار 2018، ثم تم اختبار صاروخ "غوكدوغان" قصير المدى ومتوسط ​​المدى وصاروخ "بوزدوغان" بعيد المدى. في يوليو/تموز من هذا العام، تم اختبار صاروخ "غوكدوغان" برأس موجه بالرادار. وبحسب رئيس مديرية صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، فإن كلا الصاروخين سيدخلان الخدمة قبل نهاية العام.
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رصد عسكري
رصد عسكري

تقرير إعلامي يكشف اختبار تركيا لصاروخ باليستي محلي الصنع

14:31 GMT 18.10.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا اختبرت صاروخا باليستيا محلي الصنع فوق البحر الأسود.
ذكر تقرير وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر، أن تركيا اختبرت صاروخا باليستيا قصير المدى، اليوم الثلاثاء، فوق البحر الأسود.

بحسب التقرير، فإن الصاروخ أطلق في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار بالقرب من مدينة ريزي الساحلية، ليحلق لمسافة 561 كيلومترًا ثم يسقط في البحر بالقرب من ميناء سينوب.

اختبرت تركيا لأول مرة صواريخها الباليستية في مارس/آذار 2018، ثم تم اختبار صاروخ "غوكدوغان" قصير المدى ومتوسط ​​المدى وصاروخ "بوزدوغان" بعيد المدى. في يوليو/تموز من هذا العام، تم اختبار صاروخ "غوكدوغان" برأس موجه بالرادار.
وبحسب رئيس مديرية صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، فإن كلا الصاروخين سيدخلان الخدمة قبل نهاية العام.
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