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https://sputnikarabic.ae/20221018/تل-أبيب-تستدعي-السفير-الأسترالي-على-خلفية-تراجع-بلاده-عن-الاعتراف-بالقدس-الغربية-عاصمة-لإسرائيل-1069167927.html
تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي على خلفية تراجع بلاده عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي على خلفية تراجع بلاده عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T04:56+0000
2022-10-18T04:56+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".وأعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.ونشرت الحكومة الأسترالية بيانًا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق بأن "القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين".وأضافت أنها قررت عكس قرار الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون، وألغت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن "السفارة الأسترالية كانت وستظل دائمًا في تل أبيب".كما أشارت الحكومة إلى أن أستراليا ستظل صديقة لإسرائيل ولن تتوانى عن دعمها لتل أبيب.
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العالم
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تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي على خلفية تراجع بلاده عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

04:56 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / Jack Guezيضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022
يضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".
وأعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.

ونشرت الحكومة الأسترالية بيانًا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق بأن "القدس قضية نهائية في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين".

وأضافت أنها قررت عكس قرار الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون، وألغت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن "السفارة الأسترالية كانت وستظل دائمًا في تل أبيب".

كما أشارت الحكومة إلى أن أستراليا ستظل صديقة لإسرائيل ولن تتوانى عن دعمها لتل أبيب.
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