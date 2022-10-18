https://sputnikarabic.ae/20221018/حماس-ترحب-بقرار-أستراليا-العدول-عن-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1069189677.html

حماس ترحب بقرار أستراليا العدول عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

حماس ترحب بقرار أستراليا العدول عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" بقرار الحكومة الأسترالية العدول عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T13:10+0000

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وقال الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "القرار في الاتجاه الصحيح، نحو الانتصار للحق الفلسطيني"، بحسب موقع "وكالة خبر" الفلسطيني.وأكد البيان أن قرار أستراليا "فتح المجال أمام كل دول العالم الحرّ لتصحيح خطيئة الاعتراف بهذا الكيان، ولمزيد من عزله وفضح جرائمه وإرهابه، حتى نيل الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية".وأعلنت الحكومة الأسترالية، في وقت سابق اليوم، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.وفي ديسمبر 2017، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، في قرار أثار أعمال غضب الفلسطينيين واحتجاجات في عدة دول في العالم العربي.ولاحقا حذت كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا حذو الولايات المتحدة وأقدمت على نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وفي أواخر العام الماضي، أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها ستفتح مكتب سفارة في المدينة.وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها إليها.فيما يطالب الفلسطينيون، كجزء من عملية السلام مع إسرائيل، المعلقة حاليًا، بأن تتبع الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، مع احتمال تبادل الأراضي.

https://sputnikarabic.ae/20221018/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بقرار-أستراليا-سحب-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1069177387.html

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