https://sputnikarabic.ae/20221018/دول-عربية-وأجنبية-تشارك-في-تمرين-وطن-في-قطر-استعدادا-لتأمين-بطولة-كأس-العام-2022-1069186674.html
دول عربية وأجنبية تشارك في "تمرين وطن" في قطر استعدادا لتأمين بطولة كأس العام 2022
دول عربية وأجنبية تشارك في "تمرين وطن" في قطر استعدادا لتأمين بطولة كأس العام 2022
تنظم اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تمرين "وطن" بمشاركة دول عربية وأجنبية ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة الكروية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:35+0000
2022-10-18T12:35+0000
2022-10-18T12:35+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وأعلن في قطر عن إجراء تمرين باسم "وطن"، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف اختبار الجاهزية وتكامل الأدوار لضمان استضافة آمنة للفعاليات والأحداث الرياضية التي تقام في دولة قطر، بحسب الحساب الرسمي لـلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على "تويتر".وأوضحت اللجنة أنه "حرصا من الجهات المنظمة "لتمرين وطن" على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية... يشارك في التمرين عدد من الدول الشقيقة والصديقة بقوات عسكرية ذات مهام مختلفة ومتنوعة".ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.
https://sputnikarabic.ae/20221009/بريطانيا-تمنع-1300-مواطن-من-حضور-كأس-العالم-في-قطر-وتصادر-جوازات-سفرهم-1068801144.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
دول عربية وأجنبية تشارك في "تمرين وطن" في قطر استعدادا لتأمين بطولة كأس العام 2022
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تنظم اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تمرين "وطن" بمشاركة دول عربية وأجنبية ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة الكروية.
وأعلن في قطر عن إجراء تمرين باسم "وطن"، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بهدف اختبار الجاهزية
وتكامل الأدوار لضمان استضافة آمنة للفعاليات والأحداث الرياضية التي تقام في دولة قطر، بحسب الحساب الرسمي لـلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على "تويتر".
وأوضحت اللجنة أنه "حرصا من الجهات المنظمة "لتمرين وطن" على الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات الأمنية
... يشارك في التمرين عدد من الدول الشقيقة والصديقة بقوات عسكرية ذات مهام مختلفة ومتنوعة".
ومن المتوقع أن تجتذب البطولة 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.