https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-الإمارات-يأمر-بتقديم-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-بقيمة-100-مليون-دولار-1069191993.html
رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:04+0000
2022-10-18T14:04+0000
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وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن "هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقا من إيمان رئيس الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما أشارت الهاشمي إلى أن "الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا".وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد في اتصال مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أن "دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة الأوكرانية، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف"، بحسب وكالة (وام).وشدد ابن زايد خلال الاتصال على "أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".
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أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
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أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن "هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقا من إيمان رئيس الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
كما أشارت الهاشمي إلى أن "الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا".
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد في اتصال مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أن "دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة الأوكرانية، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف"، بحسب وكالة
(وام).
وشدد ابن زايد خلال الاتصال على "أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط، وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".