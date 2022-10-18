https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-طاجيكستان-يحذر-من-توسع-التنظيمات-الإرهابية-على-حساب-التكنولوجيات-الحديثة-1069169409.html
رئيس طاجيكستان يحذر من توسع التنظيمات الإرهابية على حساب التكنولوجيات الحديثة
رئيس طاجيكستان يحذر من توسع التنظيمات الإرهابية على حساب التكنولوجيات الحديثة
أعلن رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" ستتوسع في المنطقة، وذلك من خلال التقنيات الحديثة التي... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T06:44+0000
2022-10-18T06:44+0000
2022-10-18T06:44+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، خلال مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب المنعقد في دوشنبيه، حيث حذّر خلاله من الجماعات الإرهابية التي توسع من أنشطتها وتستخدم التقنيات الحديثة لتنفيذ هجمات إرهابية.وقال رحمون إن "الجماعات الإرهابية تسيء استغلال هذا الوضع وتوسع الأنشطة المتطرفة وتجذب المزيد والمزيد من الشباب إليها، حيث تشجع وترتكب الهجمات الإرهابية، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وأشار رحمون إلى أن التنظيمات والجماعات المتطرفة تستخدم اليوم قدرات آليات المعلومات المتقدمة في أنشطتها لتحقيق "أهداف دنيئة"، داعيا الدول إلى التعاون والتنسيق من أجل مكافحة المخاطر والظواهر الإرهابية المنتشرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس طاجيكستان يحذر من توسع التنظيمات الإرهابية على حساب التكنولوجيات الحديثة
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أعلن رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" ستتوسع في المنطقة، وذلك من خلال التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في الأوقات الراهنة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"
تصريحات الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، خلال مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب المنعقد في دوشنبيه، حيث حذّر خلاله من الجماعات الإرهابية التي توسع من أنشطتها وتستخدم التقنيات الحديثة لتنفيذ هجمات إرهابية.
وقال رحمون إن "الجماعات الإرهابية تسيء استغلال هذا الوضع وتوسع الأنشطة المتطرفة وتجذب المزيد والمزيد من الشباب إليها، حيث تشجع وترتكب الهجمات الإرهابية، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأشار رحمون إلى أن التنظيمات والجماعات المتطرفة تستخدم اليوم قدرات آليات المعلومات المتقدمة في أنشطتها لتحقيق "أهداف دنيئة"، داعيا الدول إلى التعاون والتنسيق من أجل مكافحة المخاطر والظواهر الإرهابية المنتشرة.