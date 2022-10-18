https://sputnikarabic.ae/20221018/ردا-على-قرار-أستراليا-لابيد-يقول-إن-القدس-ستظل-عاصمة-أبدية-لإسرائيل-1069168066.html
ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل
ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T05:02+0000
2022-10-18T05:02+0000
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القدس - سبوتنيك. ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريح لابيد تعليقًا على القرار الأسترالي، وجاء فيه: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل، بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أستراليا-تسحب-اعترافها-بالقدس-الغربية-عاصمة-لإسرائيل-وتؤكد-التزامها-بحل-الدولتين-1069166388.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أستراليا
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أستراليا
ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل
05:02 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 05:07 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
القدس - سبوتنيك. ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريح لابيد تعليقًا على القرار الأسترالي
، وجاء فيه: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".
وتابع: "أورشليم [القدس] هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل، بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.