عربي
https://sputnikarabic.ae/20221018/ردا-على-قرار-أستراليا-لابيد-يقول-إن-القدس-ستظل-عاصمة-أبدية-لإسرائيل-1069168066.html
ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل
ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T05:02+0000
2022-10-18T05:07+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068167387_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2f5c7608f5462cd17f490a3d97ac8607.jpg
القدس - سبوتنيك. ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريح لابيد تعليقًا على القرار الأسترالي، وجاء فيه: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل، بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أستراليا-تسحب-اعترافها-بالقدس-الغربية-عاصمة-لإسرائيل-وتؤكد-التزامها-بحل-الدولتين-1069166388.html
إسرائيل
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068167387_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_10754a2e33bf3fe64bdcff6797fc6d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أستراليا
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أستراليا

ردا على قرار أستراليا... لابيد يقول إن القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل

05:02 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 05:07 GMT 18.10.2022)
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء، ردا على قرار الحكومة الأسترالية إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
القدس - سبوتنيك. ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تصريح لابيد تعليقًا على القرار الأسترالي، وجاء فيه: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".

وتابع: "أورشليم [القدس] هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إنها سوف تستدعي السفير الأسترالي لديها عقب قرار حكومة بلاده التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إيمانويل ناخشون، قوله إنه "سيتم اليوم استدعاء السفير الأسترالي لدى إسرائيل، بعد أن تراجعت الحكومة الأسترالية عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".
وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتعلن بقاء سفارتها في تل أبيب
00:43 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала